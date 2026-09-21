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21 SEP 2026|

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Bajo el agua, de fiestas en Pinoso o de reunión familiar en Granada: Estos son los ganadores de ‘Comparte tu verano’ con La COMARCA

Los afortunados se han llevado una escapada al Hotel Les Capçades de Horta de San Joan, una televisión de 40 pulgadas y un reloj inteligente. Las imágenes se han publicado en la contraportada del periódico desde el 31 de julio al 18 de septiembre

Los ganadores del concurso 'Comparte tu Verano' junto a los premios este lunes. / A.G
Los ganadores del concurso 'Comparte tu Verano' junto a los premios este lunes. / A.G

Alba Zurita21 09 2026

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Cada verano el periódico La COMARCA viaja por España, Europa e incluso cruza el charco. Lo hace gracias a los lectores que en sus vacaciones se lo llevan en la maleta y mandan una fotografía para presentarla en una nueva edición del concurso 'Comparte tu verano' organizado por el Grupo de Comunicación. Esta edición los afortunados han sido Rubén Vidal con una fotografía tomada debajo del agua en una piscina de Denia, María Dolores Pellicer gracias a una imagen realizada en las fiestas de Pinoso (Alicante) junto a su pareja y Rosario Marín que posó junto a sus hermanos en Granada.

Los ganadores se dieron a conocer en directo en la emisión del programa ‘Hoy por Hoy’ conducido por la periodista de Radio La Comarca, Sofía Fondevilla. Estuvo acompañada de María Ibáñez, agente comercial del periódico La COMARCA; Eva Defior, directora de contenidos; y Esther Arnas, administrativa del Grupo de Comunicación La Comarca; que ejerció como mano inocente.

Los Vidal superando el reto de leer bajo el agua en Denia. /R.V.
Los Vidal superando el reto de leer bajo el agua en Denia. /R.V.

Las reacciones de los premiados se pudieron escuchar en directo y entre alegría y sorpresa explicaron cómo las prepararon a los oyentes. "Nos tirábamos todos al agua y con una cámara GoPro intentamos hacerla debajo del agua pero tampoco funcionó. Al final pudimos rescatar un simple fotograma, que es el que nos ha servido", explicó Vidal en los micrófonos. En el caso de Rosario Marín, la familia aprovechó una reunión familiar: «Somos cinco hermanos y cada uno estamos en un sitio de España. Todos vinieron a Granada y decidimos hacer la foto sin intención de ganar y nos hemos llevado una gran sorpresa", valoró.

Reunión de los Marines en Granada./ R.M.
Reunión de los Marines en Granada./ R.M.

En esta edición han participado alrededor de medio centenar de personas con fotografías de vacaciones en lugares tan dispares como Egipto, Londres, Venecia Kosovo, Jávea o Palermo, entre otros. Las imágenes han llenado desde el mes de julio hasta septiembre la contraportada del periódico La COMARCA.

"Estamos muy contentos porque un año más ha participado mucha gente. Nos han mandado fotos desde un montón de sitios y la gente se sigue llevando el periódico en su maleta en sus vacaciones, o incluso algunos que están disfrutando del verano en la piscina de su pueblo" valoró María Ibáñez, agente comercial del Grupo de Comunicación La Comarca.

Toni y María Dolores en las Fiestas de Pinoso./ M.
Toni y María Dolores en las Fiestas de Pinoso./ L.C

Los premios para esta edición han sido una escapada para dos personas de una noche con cena menú degustación y desayuno en el Hotel Les Capçades, en Horta de Sant Joan (Tarragona), una televisión de 40 pulgadas Smart TV, de Tele Noel Mi Electro Alcañiz y un reloj Polar Grit X2 Pro de Joyería Mª Jesús.

Los ganadores recogieron los premios en la redacción del periódico La COMARCA este lunes y alguno de ellos confesó que no era la primera vez que habían tenido suerte en esta campaña. "La COMARCA viaja siempre con nosotros", explicaron.

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