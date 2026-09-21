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21 SEP 2026|

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Estudiantes del Bajo Aragón denuncian hacinamiento y falta de espacio en el tren Barcelona-Caspe-Zaragoza

El convoy circulaba con un vagón menos y en Fayón ya estaba completo. Renfe asegura que se trata de “un hecho puntual” debido a “una reorganización por necesidades del servicio”

Así es cómo estaban los pasillos del tren regional Barcelona - Caspe - Zaragoza en el trayecto del domingo a última hora de la tarde. / L.C
Así es cómo estaban los pasillos del tren regional Barcelona - Caspe - Zaragoza en el trayecto del domingo a última hora de la tarde. / L.C

Alba Zurita21 09 2026

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Sentados en el suelo o de pie durante casi dos horas. Así es cómo viajaron alrededor de 50 pasajeros en el trayecto Barcelona-Caspe Zaragoza el pasado domingo a última hora de la tarde. Los usuarios explican que desde la estación de Fayón el convoy ya iba lleno de personas y contaba con un vagón menos de lo habitual (dos en vez de tres). "A las tres de la tarde intentamos comprarnos el billete online y la aplicación no nos dejaba. Al subir al tren había hueco, pero el revisor ya nos alertó que si no teníamos billete no podíamos sentarnos, aunque quedaran asientos libres", defienden.

Los pasajeros, la mayoría estudiantes de Fayón, Nonaspe, Fabara, Maella, Caspe, Samper de Calanda o La Puebla de Híjar, entre otros, utilizan el transporte para desplazarse hasta la capital donde estudian después de pasar el fin de semana en casa. Aunque la afluencia era la habitual durante el curso académico, las condiciones para el viaje fueron mucho peores.

En Caspe, donde más viajeros subieron, los estudiantes aseguran que era «complicado controlar quien tenía el billete y quien no». Algunos usuarios lo pagaron, pero otros viajaron de forma gratuita. Además, el convoy acumulaba retraso y llegó la estación de Zaragoza-Goya 25 minutos tarde pasadas las diez de la noche.

Refe habla de hechos puntuales

Por su parte, Renfe defiende que se trata de "un hecho puntual" debido a "una reorganización por necesidades del servicio". Apuntan que el domingo 13 de septiembreno se produjo esta situación y piden disculpas por las molestias ocasionadas.

No obstante, los estudiantes aseguran que esta situación ya se produjo el pasado domingo 6 se de septiembre, el primer día en el que los estudiantes regresaban a la capital tras el verano para empezar el curso académico que instituciones como la Universidad de Zaragoza comenzaron el pasado 7 de septiembre.

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