La primera jornada del VIII Curso de Periodismo de Alcañiz ha reunido a profesionales de referencia del periodismo de sucesos, la investigación y la crónica negra en una programación marcada por el análisis del oficio periodístico y los retos que plantea la cobertura de casos de alto impacto. El día ha arrancado con la inauguración institucional tras un desayuno y la entrega del VII Premio Pilar Narvión, antes de dar paso a las distintas ponencias y diálogos previstos.

Carmen Corazzini, Rocío Benavente, Cruz Morcillo, Antonio Pampliega, Mamen Sala y Manuel Marlasca, periodistas especializados en la crónica negra han compartido durante la jornada sus experiencias y conocimientos con los asistentes y universitarios. Una intensa primera sesión que ha dejado numerosas imágenes de las ponencias, los encuentros y el ambiente del curso.

Inauguración del Curso

Ponencias de la mañana

Ponencias de la tarde

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