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24 SEP 2026|

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Las mejores imágenes de la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

FOTOGALERÍA. El teatro de Alcañiz ha reunido este jueves a periodistas y especialistas en crimen, investigación y tribunales en una jornada marcada por la entrega del VII Premio Pilar Narvión

Entrega del VII del Premio Pilar Narvión a Marta Garú. / A.G.
Entrega del VII del Premio Pilar Narvión a Marta Garú. / A.G.

Jesús Burgos24 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCurso Periodismo Alcañiz

La primera jornada del VIII Curso de Periodismo de Alcañiz ha reunido a profesionales de referencia del periodismo de sucesos, la investigación y la crónica negra en una programación marcada por el análisis del oficio periodístico y los retos que plantea la cobertura de casos de alto impacto. El día ha arrancado con la inauguración institucional tras un desayuno y la entrega del VII Premio Pilar Narvión, antes de dar paso a las distintas ponencias y diálogos previstos.

Carmen Corazzini, Rocío Benavente, Cruz Morcillo, Antonio Pampliega, Mamen Sala y Manuel Marlasca, periodistas especializados en la crónica negra han compartido durante la jornada sus experiencias y conocimientos con los asistentes y universitarios. Una intensa primera sesión que ha dejado numerosas imágenes de las ponencias, los encuentros y el ambiente del curso.

Inauguración del Curso

Ponencias de la mañana

  • Desde Maldita.es, la periodista y adjunta a la dirección del medio, Rocío Benavente, llevó al escenario un taller sobre bulos en emergencias y crisis. / Abdul Grau
  • Pampliega y Morcillo durante su diálogo en el Curso de Periodismo. / Abdul Grau

Ponencias de la tarde

  • Mesa redonda sobre la cobertura de sucesos desde lo local con Marta Garú, Miguel Ángel Coloma, Eduardo Liabano, Arturo Checa, Cruz Aguilar y Eva Defior./ Abdul Grau
  • Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, y Cristina García, portavoz de la Guardia Civil de Teruel, han compartido las líneas rojas que los periodistas deben tener en cuenta a la hora de informar de sucesos./ Abdul Grau
  • Manuel Marlasca durante la última ponencia del jueves, 'La crónica negra en televisión: exclusiva, relato y responsabilidad' / Gema Romero
  • La periodista Mamen Salas durante la ponencia 'NY Killers: crimen real desde Nueva York'. / Jesús Burgos

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