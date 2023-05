Cuatro pescadores alcañizanos participan en el l Campeonato de España de Cebador Máster

Los alcañizanos Andrés Parrado, Francisco Villalta, Javier Ribas y Pedro Navarro completaron la selección aragonesa que se trasladó hasta la Charca de Medellín en Badajoz al Campeonato de España de Cebador Máster. El combinado aragonés terminó en sexta posición. “Hicimos todo lo que pudimos. Yo iba a competir en individual pero dos compañeros se pusieron malos y me dijeron de tomar parte de la selección de Aragón para completar equipo. Además, me colé en Alta Competición y así el año que viene no tengo que pasar por el Campeonato de Aragón para clasificarme”, explica Andrés Parrado, el mejor clasificado de los aragoneses.

El alcañizano Andrés Parrado junto a sus capturas / A.P.

Esta cita a nivel nacional se desarrolló los pasados 13,14 y 15 de abril en tierras extremeñas. La modalidad, inusual para el combinado aragonés, supuso todo un reto. “Era complicado porque era la primera vez que pescábamos en este campeonato de España. Los extremeños sí que lo tenían mucho más pillado. Se sumó todo y fue difícil”, añade Parrado. Pese a todo, los resultados obtenidos por los pescadores bajoaragoneses son positivos. Parrado fue 14º tras completar las tres mangas, Villalta terminó 23º, Ribas 29º y Navarro 34º.