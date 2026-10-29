40 páginas para conocer todos los detalles, rincones y novedades de Expo Caspe junto a sus protagonistas

El periódico LA COMARCA publica este viernes junto a la edición de papel una revista especial en motivo de una nueva edición de Expo Caspe, la mayor feria agrícola, ganadera, comercial e industrial del Bajo Aragón Histórico. Esta cita, que nació con el objetivo de «impulsar los cuatro sectores en la Ciudad del Compromiso y sus alrededores», continúa sacando pecho en la localidad y se mantiene como referente en Aragón, e incluso en las regiones de alrededor.

En las 40 páginas del suplemento especial se pueden encontrar entrevistas, novedades, reportajes y toda la programación completa de Expo Caspe. Entre los contenidos, una entrevista a la alcaldesa de La Ciudad del Compromiso, Ana Jarque, quien destaca la apuesta por la innovación y por convertir la feria en una experiencia completa para todos los visitantes. También el presidente de la Comarca del Bajo Aragón Caspe, Javier Nicolás, con los retos de la Comarca del Bajo Aragón Caspe y Ramón Martínez, presidente de APEC.

Una parte muy importante del evento es la entrega de premios, que esta ocasión se entregarán el domingo. La COMARCA habla con todos ellos para conocer sus expectativas en esta nueva etapa que acaba de empezar. También se conocen todos los detalles de la Fantasmada, entre otors.

Cabe recalcar, que Radio Caspe también estará presente en esta edición con su propio stand en el que se podrá adquirir la revista editada por La COMARCA. Asimismo, se emitirá un programa en directo desde la feria el sábado de 19.00 a 20.00.