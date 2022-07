45 niños y niñas de Caspe se divierten entrenando en el IV clinic de porteros ‘Fernandito’

El clinic de porteros ‘Fernandito’ es ya un clásico en la localidad de Caspe, de la que es natal el futbolista del Club de Fútbol Sala de Nantes, Fernando Fort. El pasado lunes comenzó la cuarta edición de estas jornadas en las que el portero del equipo francés enseña, corrige y juega con los más pequeños de la zona. Un total de 45 niños y niñas disfrutarán de las actividades hasta el próximo viernes.

«Todo comenzó unas navidades en las que me coincidían las vacaciones deportivas con la festividad de aquí. Decidí organizar este curso intensivo para hacer algo para el pueblo«, recuerda Fort. Así fue enlazando una edición tras otra entre Navidad y el verano, y en esta ocasión ha reunido a casi medio centenar de pequeños dispuestos a aprender junto a él. «No me esperaba tantas matrículas, de hecho pensaba poner un límite en 30, pero al segundo día de abrir el plazo ya se habían apuntado 27 niños», explica el portero todavía sorprendido.

El portero del Club de Fútbol Sala de Nantes, Fernando Fort, organiza un clinic en Caspe. / F.F.

Para poder darles una buena atención a los matriculados, ha dividido al total en cinco grupos de 9 niños, cada uno con un monitor. Además, han conseguido reservar para este fin de semana el pabellón central de Caspe y la mitad de uno de los dos colindantes a él. De esta forma dividen el pabellón y medio con el que cuentan en cinco espacios por los que van rotando los distintos grupos. «Para mí también ha sido un constante aprendizaje el hecho de organizar estas jornadas, incluso hemos tenido que cambiar la forma de trabajar y hemos adaptado los ejercicios al elevado número de niños y niñas«, indica Fort.

Más allá de que este clinic de porteros esté destinado a practicar esta labor de la mano del jugador del Nantes, «los niños también juegan y de hecho, las actividades que más les gustan son aquellas en las que pueden practicar a marcar goles», reconoce el futbolista caspolino.