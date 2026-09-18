Actualizado 18:27

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 SEP 2026|

Actualizado 18:27

58 aspirantes optan a las 20 nuevas plazas de la Policía Adscrita

Los 19 policías y el inspector que obtengan plaza en el concurso específico de méritos reforzarán los servicios de vigilancia, protección y seguridad que la Unidad presta en Aragón

Los jefes de la Unidad de Policía Adscrita en Aragón (izda.) y de la División de Personal de la Policía Nacional (dcha.), en la prueba. / DGA
Los jefes de la Unidad de Policía Adscrita en Aragón (izda.) y de la División de Personal de la Policía Nacional (dcha.), en la prueba. / DGA

La COMARCA18 09 2026

Comentar

ActualidadInfraestructuras

Un total de 58 aspirantes han participado este jueves en el concurso específico de méritos para la incorporación de 20 nuevos efectivos a la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Aragón. De ellos, 56 optan a una de las 19 plazas de policía y los otros dos lo hacen a la plaza de inspector.

Estas 20 plazas forman parte del convenio suscrito en diciembre de 2025 entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior, que fija una ampliación progresiva de la plantilla hasta alcanzar los 150 efectivos. Una vez incorporada esta veintena de efectivos, el acuerdo prevé completar la dotación a razón de seis nuevos miembros por año, además de cubrir las vacantes que se produzcan por jubilación u otras causas reglamentarias. La incorporación de estos efectivos permitirá ampliar su capacidad de respuesta y reforzar los servicios que presta en Aragón en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional desarrolla funciones esenciales de apoyo a la seguridad pública en la Comunidad. Entre sus principales cometidos se encuentran la vigilancia de edificios e instalaciones del Gobierno de Aragón, la protección de personalidades, la inspección y el control del juego y los espectáculos públicos, la supervisión de actividades de ocio, la coordinación con los servicios de seguridad privada y la inspección de festejos populares.

El incremento de efectivos permitirá reforzar también los servicios vinculados a ámbitos como el turismo seguro, la seguridad en la nieve y la protección del medio ambiente, además de las actuaciones relacionadas con el juego y los espectáculos públicos.

Asimismo, contribuirá a fortalecer la asistencia y protección de menores, personas mayores y colectivos especialmente vulnerables, mejorando la capacidad de atención y respuesta ante situaciones que requieren una especial protección. La llegada de los nuevos agentes supondrá así un nuevo impulso para la Unidad de Policía Adscrita de Aragón, que dispondrá de más recursos para desarrollar sus funciones y prestar un servicio más eficaz y cercano a la ciudadanía.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Vox ficha al histórico líder del PAR Ramón Millán: «Vamos a dar la sorpresa. Tengo legitimidad para usar mis contactos y hacer listas»

El expresidente de la DPT, de la Comarca del Maestrazgo y alcalde de Castellote bajo las siglas aragonesistas asume ahora un cargo con la formación de Abascal. Defiende un cambio...

16

Vox ficha al histórico líder del PAR Ramón Millán: «Vamos a dar la sorpresa. Tengo legitimidad para usar mis contactos y hacer listas»

Alertan de que 80 guardias civiles abandonan la provincia de Teruel tras el último movimiento de destinos

La asociación asegura que las nuevas incorporaciones no compensan las vacantes y reclama incentivos económicos para estabilizar las plantillas en el medio rural

6

Alertan de que 80 guardias civiles abandonan la provincia de Teruel tras el último movimiento de destinos

La CHE instalará 29 nuevas estaciones para mejorar la vigilancia de lluvias torrenciales y crecidas en la cuenca del Ebro

Los nuevos puntos de control medirán el nivel del agua y la pluviometría en las cuencas de los ríos Mesa, Piedra, Huerva, Aguasvivas, Martín, Matarraña y el bajo Ebro. El...

Comentar

La CHE instalará 29 nuevas estaciones para mejorar la vigilancia de lluvias torrenciales y crecidas en la cuenca del Ebro

Andorra arranca el Foro Económico Rural con un programa centrado en IA, energía y nuevos negocios

La jornada reúne durante todo el fin de semana a empresarios y profesionales en talleres sobre cooperativas energéticas y agentes de inteligencia artificial

Comentar

Andorra arranca el Foro Económico Rural con un programa centrado en IA, energía y nuevos negocios

Marta Garú, VII Premio Pilar Narvión: «Lo más importante para mí siempre ha sido contar historias y anteponer a las víctimas»

ENTREVISTA. La periodista de sucesos cuenta con una amplia y rigurosa trayectoria que será premiada con el VII Premio Pilar Narvión durante la inauguración del Curso Nacional de Periodismo Especializado...

Comentar

Marta Garú, VII Premio Pilar Narvión: «Lo más importante para mí siempre ha sido contar historias y anteponer a las víctimas»

Alberto Herrero: «La feria de San Miguel cumple cinco años desde que se recuperó. Cada vez atrae a más visitantes»

ENTREVISTA. El alcalde defiende la consolidación de la feria y apuesta por dar a conocer otros proyectos locales durante la cita

Comentar

Alberto Herrero: «La feria de San Miguel cumple cinco años desde que se recuperó. Cada vez atrae a más visitantes»
Periódico del Bajo Aragón Histórico