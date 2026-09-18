58 aspirantes optan a las 20 nuevas plazas de la Policía Adscrita

Un total de 58 aspirantes han participado este jueves en el concurso específico de méritos para la incorporación de 20 nuevos efectivos a la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Aragón. De ellos, 56 optan a una de las 19 plazas de policía y los otros dos lo hacen a la plaza de inspector.

Estas 20 plazas forman parte del convenio suscrito en diciembre de 2025 entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior, que fija una ampliación progresiva de la plantilla hasta alcanzar los 150 efectivos. Una vez incorporada esta veintena de efectivos, el acuerdo prevé completar la dotación a razón de seis nuevos miembros por año, además de cubrir las vacantes que se produzcan por jubilación u otras causas reglamentarias. La incorporación de estos efectivos permitirá ampliar su capacidad de respuesta y reforzar los servicios que presta en Aragón en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional desarrolla funciones esenciales de apoyo a la seguridad pública en la Comunidad. Entre sus principales cometidos se encuentran la vigilancia de edificios e instalaciones del Gobierno de Aragón, la protección de personalidades, la inspección y el control del juego y los espectáculos públicos, la supervisión de actividades de ocio, la coordinación con los servicios de seguridad privada y la inspección de festejos populares.

El incremento de efectivos permitirá reforzar también los servicios vinculados a ámbitos como el turismo seguro, la seguridad en la nieve y la protección del medio ambiente, además de las actuaciones relacionadas con el juego y los espectáculos públicos.

Asimismo, contribuirá a fortalecer la asistencia y protección de menores, personas mayores y colectivos especialmente vulnerables, mejorando la capacidad de atención y respuesta ante situaciones que requieren una especial protección. La llegada de los nuevos agentes supondrá así un nuevo impulso para la Unidad de Policía Adscrita de Aragón, que dispondrá de más recursos para desarrollar sus funciones y prestar un servicio más eficaz y cercano a la ciudadanía.