60 alumnos del instituto de Caspe pierden horas lectivas por la huelga que afecta al bus escolar

Alrededor de 60 alumnos del IES Mar de Aragón de Caspe han perdido más de cinco horas lectivas esta semana como consecuencia de la huelga de transportes por carretera en la provincia de Zaragoza, que afecta también a las rutas escolares. Los estudiantes de las distintas localidades del Bajo Aragón-Caspe, que llegan al centro en autobús, han entrado más de una hora tarde por las mañanas. Las clases comienzan a las 8.35, mientras que las líneas afectadas por el paro no han empezado a funcionar hasta las 9.00 (desde las 5.00 que han dejado de circular). En ese mismo horario, también se han visto perjudicados los pasajeros de las líneas regulares. La huelga estaba prevista que finalizase este domingo, sin embargo, los sindicatos y la patronal no alcanzaron un acuerdo el jueves.

El instituto caspolino acordó con la empresa de transportes que realiza la ruta escolar que continuase haciendo los traslados, aunque fuera con el horario modificado. Sin embargo, si persiste la huelga, no saben cómo actuarán. Asimismo, desde el centro se teme que se alargue en el tiempo, dado que estas son fechas de realizar los exámenes finales. Por el momento, los sindicatos ya han comunicado que el paro parcial continuará dentro de una semana, del 15 al 19 de mayo, si no se soluciona antes con la patronal (integrada por la AETIVA -Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Autobuses de Aragón-, Hife, Jiménez, Avanza y Ágreda, entre otros).

«En materia salarial reivindicamos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido estos dos años atrás y poder mantenerlo, para lo cual pedimos un 16% de incremento en un convenio a tres años. Además, queremos que se regule la jornada y se establezca un calendario laboral que incluya los descansos, festivos y vacaciones con antelación, para poder organizar nuestra vida privada», señaló Eugenio Novella, responsable del sector de carreteras urbanas y logísticas de UGT Aragón.

Nuevas jornadas de huelga

Por todo ello, y ante la falta de un acuerdo, el día 15 se retomará la huelga de 5.30 a 9.30; el día 16 será de 13.00 a 17.00; el miércoles 17, de 20.00 a 00.00; y el jueves 18 estarán de huelga las 24 horas del día. Con todo ello se espera que se solucione la situación, aunque todavía no se sabe cuándo será la próxima reunión con la patronal. Por el momento, los sindicatos CCOO, UGT y OSTÁ aseguran que el núcleo con el que se reunieron les ofreció «un convenio a cuatro años que incluía incrementos retributivos del 15%, pero no se regulaba la jornada ni la distribución del tiempo del trabajo, no se incrementaban las dietas y el valor de la hora extra sigue al precio de la hora ordinaria».

Ante toda esta situación y las afecciones causadas a los usuarios, desde los sindicatos sienten «el trastorno a la ciudadanía», pero aseguran que, con este estado, «todos» salen perjudicados. Por su parte, la patronal no ha querido hacer declaraciones acerca de los puntos tratados en la reunión mantenida.

Asimismo, esta huelga no solo afecta a los trayectos que transcurren exclusivamente por el Bajo Aragón-Caspe, sino que también se ven perjudicadas las líneas que unen la provincia de Zaragoza con otras como es el caso de la de Teruel, a través de Alcañiz, dentro de los horarios de paro.