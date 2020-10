70 personas se han dado cita este domingo en Toll Blau de Arnes, localidad vecina de la Terra Alta limítrofe con Aragón, para la marcha senderista que ha organizado la comarca del Matarraña. El objetivo, pasar un buen rato con los amigos y conocer los parajes y entornos naturales. «No pudimos hacer muchas actividades con la pandemia, por eso decidimos realizar al menos una salida cada mes en lo que queda de año», ha explicado Salomé Roquer, técnico de deportes de la comarca.

Los participantes arrancan la ruta senderista de 11 km./I.M.

La fría mañana y la temprana salida no ha impedido que la actividad haya tenido «muy buena respuesta»- dentro del aforo reducido por el covid-, con la participación de grupos de familias y amigos de distintos puntos del territorio bajoaragonés como Valdealgorfa o Maella, aunque la mayoría de participantes procedían de los pueblos de la comarca.

La ruta de 11 km de «fácil» realización -con punto de partida y llegada a la poza natural- ha sido idónea para los excursionistas, algunos de los cuales han podido conocer por primera vez al entrono «. Yo en esta zona no había estad nunca. Me he apuntado para pasar un día en el campo con mis amigas y disfrutar de la naturaleza y de un entorno precioso», ha explicado María Pilar Peris, una de las participantes.

Para María Isabel Ejarque es costumbre participar en este tipo de actividades de la naturaleza, aunque este año haya resultado «atípica». «Estoy acostumbrada, me he apuntado otros años a las marchas senderistas del Matarraña, lo que pasa que este año ha venido poca gente aunque es una ventaja estar al aire libre», ha apuntado.

Un grupo de senderistas posando para La Comarca./I.M.

La actividad ha sido gratuita aunque solo se ha podido participar con previa inscripción para controlar el aforo. «No hemos querido masificarla atendiendo también a las circunstancias sanitarias», ha puntualizado. Ha tenido una duración aproximada de tres horas con dos pequeños tramos de subida. El cumplimiento de las medidas sanitarias también ha sido prioridad para la organización.