80 equipos universitarios de cuatro continentes rugen sus prototipos en el paddock de Motorland

Durante unos días, Alcañiz se convierte en una ciudad universitaria. Los 800 estudiantes internacionales que pueblan estos días la capital del Bajo Aragón vienen con un claro objetivo: alzarse con el título de campeón de MotoStudent, competición que el circuito de Motorland acogerá este fin de semana. Prueba de ello es el intenso trabajo que desde primera hora de la mañana de este miércoles se ha vivido en el paddock del circuito alcañizano. 80 equipos venidos de cuatro continentes han ido llegando para comenzar con los preparativos de la carrera.

Todos ellos se afanaban por ultimar los detalles antes de las primeras verificaciones técnicas, momentos de mucha tensión porque son los que decidirán cuáles son los vehículos que después de dos años de trabajo podrán finalmente pisar la pista. Concretamente, «están las verificaciones estáticas en las que se mira que se soporte el peso del piloto, los frenos y el ruido de la moto y, por otro lado, las dinámicas en las que un piloto correrá una vuelta para certificar que es una moto segura«, así lo relata, Cristian Gómez, Team Leader del equipo proveniente de la Universidad Miguel Hernández en Elche. En su caso vuelven por tercera edición a Motorland con un equipo completamente nuevo que trae consigo «un prototipo y un motor completamente renovados».

A lo largo de la mañana, el paddok de Motorland se ha ido animando con la llegada de los equipos venidos de todas las partes del globo. La mayoría compartían box y uno de los primeros pasos ha sido la colocación de una bandera que indicara la procedencia de la agrupación. Algunos, como los ingenieros provenientes de la Universidad de Cantabria, incluso han colocado una bufanda del Racing de Santander para dejar clara su procedencia. En su caso, es la primera vez que llegan al circuito, pero reconocen que el proceso ha sido complejo. «El primer año y cuarto lo dedicamos al diseño, y los nueve meses siguientes han sido para montaje y resolución de problemas«, cuenta Mateo Volado, Team Leader del equipo, recién aterrizado en el circuito. «Hemos salido de Santander a las 4.00 y hemos venido del tirón, hemos descargado y estamos listos para darles los últimos retoques», añade el joven.

También hay equipos internacionales que se estrenan por primera vez. Por ejemplo, el equipo Monton Factory Racing proveniente de la Universidad de Leoben, en Austria. No solo es la primera vez que esta universidad participa, sino que también son los primeros austriacos en acudir. En su caso, reconocen que MotoStudent no es un torneo muy reconocido en su país, pero aun así no han tenido demasiados problemas para completar los 10 miembros del equipo. «Empezados básicamente desde el papel y el objetivo es ser competitivos en la carrera y que la moto pase los tests«, cuenta Michel Titter, Team Leader del equipo.

Durante estas primeras horas, rápidamente, la música se ha unido al sonido de las herramientas y todos aquellos que han podido tener un pequeño descanso han aprovechado para visitar los boxes vecinos. Más allá de ganar un campeonato, los estudiantes participantes buscan compartir experiencias y conocer gente nueva.

Daniel Urquizu apuesta por el evento

Daniel Urquizu, gerente del Parque Tecnológico el Motor de Aragón (TechnoPark), ha aprovechado esta primera jornada de competición para contar a través de los micrófonos de Radio La Comarca los detalles de lo que se celebrará estos próximos días. Según Urquizu, esta séptima cita -tras 15 años de competiciones- supone «la consolidación del proyecto». El gerente ha destacado también el gran vínculo que existe entre esta competición y «el mercado laboral, el sector industrial y el mundo del motor».

Urquizu ha hecho especial hincapié en que MotoStudent es el único proyecto de estas características que cuenta con una competición real que avala el funcionamiento de los prototipos que se presentan. Por eso, no es de extrañar que las inscripciones no hayan dejado de incrementarse año tras año. «Hemos tenido un crecimiento del 400%, empezamos con 20 equipos y ahora tenemos 80. Las fronteras son las que nos ponen los chicos, nosotros queremos seguir creciendo», ha subrayado.

«Hemos tenido un crecimiento del 400%, empezamos con 20 equipos y ahora tenemos 80» Daniel Urquizu. Gerente de Technopark

Por otro lado, la llegada de los equipos que pernoctarán y consumirán en la zona supone también un impacto en Alcañiz y el conjunto de la Comarca del Bajo Aragón. El gerente recuerda, además, que son 800 estudiantes, lo que se traduce en «un impacto socioeconómico muy positivo». A los equipos se unen también los tutores, patrocinadores, familiares y amigos, elevando así el número de visitantes hasta superar el millar.

Buscando el talento

En esta edición, como novedad, y de manera simultánea a las pruebas, el viernes se celebrará una feria del empleo ‘Talent RoadShow 2023‘ a la que podrán acceder los estudiantes inscritos en la competición y en la que estarán presentes varias empresas del mundo del motor para conectar con los jóvenes participantes. Además, la jornada de completará con con un calendario de actividades en el paddock para todos los públicos, que incluye juegos para niños y apuestas gastronómicas.

Apoyos importantes para el desarrollo de esta competición

En sus siete ediciones MotoStudent se ha consolidado y ha logrado el apoyo de empresas e instituciones relevantes en el campo del MotorSport. No en vano, el evento está bajo el paraguas de la FIM y cuenta también con el apoyo de Dorna Sports (empresa que gestiona el Mundial de MotoGP y el mundial de Superbikes, además de otras muchas), Anesdor (Asociación Nacional de empresas del sector de las dos ruedas) y la RFME (Real Federación Motociclista Española), entre otras. El evento también cuenta con el apoyo de destacadas marcas del sector, como KTM, Dunlop, CIRCE, Red Bull, JJuan, Bender y Andreanini MHS, entre otros.