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28 MAY 2026|

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800 euros en premios en el concurso fotográfico ‘Visiones del Maestrazgo’

La Comarca del Maestrazgo anima a participar en una iniciativa que permite construir una mirada colectiva sobre el territorio y poner en valor rincones, tradiciones, paisajes y escenas cotidianas

'Vía láctea sobre torre Gorgue', primer premio del concurso en 2025./ José F. López.
'Vía láctea sobre torre Gorgue', primer premio del concurso en 2025./ José F. López.

La COMARCA28 05 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La Comarca del Maestrazgo ha abierto la convocatoria de una nueva edición del concurso fotográfico Visiones del Maestrazgo, que alcanza este año su vigésimo primera edición con el objetivo de fomentar la creatividad y seguir difundiendo la riqueza paisajística, histórica, cultural y etnográfica del territorio. El certamen está abierto a todas las personas interesadas, que podrán presentar hasta tres fotografías, siempre que hayan sido realizadas dentro del ámbito territorial de la Comarca del Maestrazgo.

Las imágenes deberán ser inéditas, no haber sido publicadas previamente —incluidas las redes sociales— y tampoco haber recibido premios o reconocimientos en otros concursos. Las fotografías podrán realizarse tanto con cámara fotográfica como con dispositivo móvil y deberán presentarse en formato digital, cumpliendo las condiciones técnicas establecidas en las bases del concurso. Se admitirán imágenes en blanco y negro o en color.

Las obras deberán enviarse por correo electrónico a comunicacion@comarcamaestrazgo.org, acompañadas de un documento con los datos personales del autor o autora y la información relativa a cada fotografía: título, ubicación donde fue tomada -indicando el municipio-, dispositivo utilizado y cualquier detalle que ayude a contextualizar la imagen o el momento captado. La fecha límite para presentar trabajos será el 31 de agosto de 2026.

Un jurado designado por la Comarca seleccionará las mejores propuestas del certamen. Entre las fotografías finalistas se concederán tres premios principales, mientras que otras imágenes optarán al Premio Votación Popular, además de poder formar parte de futuras publicaciones y materiales de difusión de la institución.

El concurso contempla los siguientes galardones: primer premio de 350 euros, segundo de 225 euros, tercero de 125 y votación popular (100 euros).

Desde la Comarca del Maestrazgo animan a vecinos, visitantes y amantes de la fotografía a participar en una iniciativa que, edición tras edición, permite construir una mirada colectiva sobre el territorio y poner en valor rincones, tradiciones, paisajes y escenas cotidianas que forman parte de la identidad del Maestrazgo. Las bases completas pueden consultarse a través de la web de la entidad comarcal o solicitarse mediante el correo comunicacion@comarcamaestrazgo.org y el teléfono 964 185 242.

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