Urrea de Gaén culminará, al fin, su residencia con 500.000 euros

os vecinos de Urrea de Gaén están más cerca de ver la culminación de la residencia de mayores, una obra enquistada desde hace más de dos décadas y que se ha ido construyendo de forma interrumpida en función de la financiación. No obstante, tras una prolongada paralización, volvió a tomar buen ritmo en los últimos diez años.

En este tiempo se pudo realizar el cerramiento y poner en marcha la planta baja como centro de día gracias a la donación de la familia Segundo Martín, a quienes se dedica una de las salas. Ahora, el inmueble de la plaza de la Iglesia se enfrenta a la que esperan que sea la última fase. Es la número 15 y su objetivo es adaptar el centro de día y servicios sociales a residencia de mayores. El Ayuntamiento de Urrea cuenta con una subvención de 500.000 euros que le fue concedida en el FITE de 2024. Tras esta aprobación, en verano aprobó en pleno los pliegos y la convocatoria de licitación de las obras que se acaba de hacer pública por valor de 687.456,26 euros.

Las empresas interesadas disponen de tiempo para presentar sus ofertas hasta que termine el 23 de noviembre. Una vez adjudicadas, los trabajos tendrán un periodo de ejecución del 1 de diciembre al 31 de mayo de 2027.

Mejoras según la normativa

Una obra en proceso durante tantos años implica asumir cambios de normativas que suponen modificaciones en obras ya hechas y en planteamientos de otras por hacer. En este caso, según se desprende del estudio realizado por el despacho de arquitectura MMT de Alcañiz, son varias las especificaciones de la planta baja.

Entre las obras principales hay que configurar un vestíbulo en el acceso para dar cumplimiento a la normativa de incendios, además de la colocación de nuevas puertas y registros con protección contra incendios para sectorización en cada planta y entre plantas. También se hace necesaria la modificación de los equipos de las distintas instalaciones, adaptándose al mercado.

El edificio consta de una planta semisótano, una planta baja que funciona como centro de día y para diferentes actividades educativas, tres plantas de habitaciones y una cuarta bajo cubierta. El acceso principal está en la planta baja en la plaza de la Iglesia, y hay un acceso secundario a nivel del semisótano aprovechando que la calle está en pendiente.

El informe detalla «la evidente falta de plazas de residencia en muchos pueblos», y destaca la ubicación de la de Urrea. Está en el centro y permite a los usuarios hacer vida en la población y disfrutar de los servicios y el entorno.