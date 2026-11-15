DGA destina 1,4 millones de euros a siete comarcas turolenses para impulsar proyectos turísticos

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha aprobado el pago anticipado del 100% de siete subvenciones destinadas a impulsar proyectos turísticos en otras tantas comarcas de la provincia de Teruel. Cada territorio recibirá 200.000 euros, lo que supone una inversión conjunta de 1,4 millones de euros con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2025.

Las ayudas se enmarcan en la línea de inversión en infraestructuras turísticas públicas e infraestructuras sostenibles y permitirán desarrollar actuaciones relacionadas con la puesta en valor del patrimonio, la mejora de los espacios turísticos, la digitalización y la creación de nuevos atractivos para los visitantes.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la provincia. «Una vez más, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y el Gobierno de Aragón en su conjunto muestran su total compromiso con la provincia de Teruel. El ámbito turístico es clave para el desarrollo socioeconómico del territorio», ha señalado. Biendicho ha recordado, además, que estas inversiones dan continuidad a otras iniciativas anunciadas recientemente, que contemplan cerca de tres millones de euros adicionales para proyectos turísticos estratégicos en la provincia.

Proyectos en el Bajo Aragón, Bajo Martín y Matarraña

En el Bajo Aragón, los 200.000 euros se destinarán al proyecto Bajo Aragón Conecta. Red de Puntos Inteligentes de Información Turística. La iniciativa contempla la implantación de una red de puntos de información apoyados en herramientas inteligentes, con el objetivo de modernizar los servicios de atención al visitante y facilitar el acceso a los recursos turísticos del territorio.

Por su parte, la Comarca del Bajo Martín invertirá la subvención en dos actuaciones vinculadas a su patrimonio histórico y cultural. Una de ellas permitirá acometer mejoras en el Centro de Interpretación del Cabezo de Alcalá, en Azaila, mientras que la segunda se centrará en la tercera fase del proyecto de iluminación artística de la judería de Híjar, con el propósito de seguir poniendo en valor este espacio patrimonial.

En el Matarraña, la inversión también se repartirá entre dos iniciativas. La primera, denominada Ruta Huellas de Identidad del Matarraña, plantea la creación de un itinerario turístico para descubrir los elementos que conforman la identidad de la comarca. La segunda actuación estará dirigida a mejorar la movilidad turística en los cascos históricos de sus municipios.

Actuaciones en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre

La Comarca del Maestrazgo desarrollará el proyecto Caminando por el Maestrazgo, una propuesta vinculada a los itinerarios y recorridos turísticos por el territorio, con la que se busca potenciar sus recursos naturales y paisajísticos.

En Gúdar-Javalambre, los fondos permitirán avanzar en varias actuaciones. Entre ellas figuran la primera fase del Centro Internacional de Entrenamiento en Altura de Valdelinares y la musealización del Ecomuseo de las Hoces del Mijares. También se contempla el inicio de un plan de mantenimiento, tematización y digitalización de la señalización y los senderos turísticos de la comarca.

La Comarca del Jiloca empleará su ayuda en la creación y aprovechamiento turístico de la Reserva Biológica del Arguilay, así como en la recuperación de las Salinas Reales, dos actuaciones orientadas a poner en valor los recursos naturales y patrimoniales del territorio.

Finalmente, la Comarca Comunidad de Teruel impulsará el proyecto Mina de los Arcos: Espeleoturismo en las minas de Libros. Esta iniciativa propone aprovechar el antiguo espacio minero como recurso turístico, vinculado al patrimonio industrial y a las experiencias de turismo subterráneo.