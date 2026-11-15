Valderrobres denuncia las carencias de fibra óptica: «Es imprescindible para atraer y fijar población»

Valderrobres es el municipio de la provincia de Teruel de más de 1.000 habitantes con menor cobertura de fibra óptica. Solo el 59,7% de sus viviendas tiene la posibilidad de contratar esta tecnología, según los datos oficiales de 2025 del Ministerio para la Transformación Digital. Esto significa que alrededor de un millar de vecinos viven en hogares a los que todavía no llega la fibra hasta el hogar (FTTH).

Una situación que el alcalde de la localidad, Carlos Boné, considera un obstáculo más para el desarrollo del medio rural. «Se nos llena siempre la boca de hablar de despoblación y de que todos tenemos los mismos derechos, pero creo que a la vista está que no es así», lamenta. El alcalde reclama que las administraciones pasen de los anuncios a las actuaciones concretas: «Hacen falta menos informes y más hechos», ha denunciado.

La cifra sitúa a la capital del Matarraña muy por debajo de la media provincial, que se encuentra en el 77%, y también de la nacional, ubicada en el 89,5%. Entre los municipios turolenses de más de 1.000 habitantes, Valderrobres ocupa el último puesto en cobertura de fibra óptica, por detrás de Albarracín (74,3%) y Sarrión (80,3%).

Los datos evidencian además un retroceso de 33 puntos respecto a las cifras de 2022. No obstante, esta comparación debe tomarse con cautela, ya que el propio Ministerio revisa los datos de cobertura de un año a otro y las diferencias no implican necesariamente que se haya retirado infraestructura.

El casco antiguo, el principal punto negro

El alcalde valderrobrense identifica el casco antiguo como la zona donde se concentran las mayores dificultades para extender la fibra óptica, debido a la singularidad del conjunto histórico y las restricciones derivadas de su protección patrimonial. «Todo el casco antiguo es Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio pone muchísimos problemas para desplegar la fibra», ha explicado.

A esta circunstancia se suman las diferencias de cobertura incluso entre vecinos de una misma calle. Según detalla Boné, hay vías en las que la fibra discurre por una acera, pero no llega a las viviendas situadas en el lado contrario. El despliegue depende en buena medida de las empresas comercializadoras y de la rentabilidad que estas encuentran en cada zona, lo que dificulta que se extienda a todos los hogares.

El Ayuntamiento también denuncia problemas con infraestructuras que llevan años deterioradas. Asimismo, algunas líneas afectadas por los episodios de fuertes temporales asociados a Gloria y Filomena, tampoco se han areglado adecuadamente.

Esta situación provoca averías recurrentes, especialmente cuando llueve o nieva, pero también en jornadas sin fenómenos meteorológicos adversos. La humedad, la vegetación y el acceso de animales a estas instalaciones contribuyen a los problemas de conexión. «Esas cajas están en el suelo y siguen estando después de hace muchos años», denuncia.

Un freno para el teletrabajo y el turismo

Las carencias de conectividad tienen consecuencias que van más allá de las dificultades domésticas. El alcalde considera que disponer de una buena red resulta imprescindible para atraer población y facilitar que quienes quieran instalarse en el medio rural puedan desarrollar su actividad profesional mediante el teletrabajo.

También pone el foco en el turismo, uno de los motores económicos de Valderrobres y del conjunto del Matarraña. La gestión de reservas, los pagos y otros servicios digitales forman parte del funcionamiento habitual de los negocios, por lo que una conexión deficitaria puede perjudicar su actividad.

«Si queremos que la gente venga a nuestros pueblos y pueda trabajar, el hecho de que no haya fibra óptica o que la red sea muy deficitaria no ayuda en absoluto», ha advertido. Para Boné, las comunicaciones digitales son tan importantes como las carreteras para garantizar oportunidades y servicios en el territorio.

Por el momento, el Ayuntamiento no tiene previsto impulsar un proyecto propio para ampliar la red. El alcalde ha recordado que el despliegue depende fundamentalmente de las operadoras y que la capacidad económica de una localidad de unos 2.700 habitantes es limitada. «Justo tenemos para cubrir las necesidades básicas en muchas ocasiones, pero esos proyectos ya se nos escapan», ha reconocido.

La cobertura no equivale a conexiones contratadas

Como alternativas, el 85% de las viviendas de Valderrobres puede contratar conexiones de al menos 100 megas mediante otras tecnologías, mientras que la cobertura 5G alcanza el 99,7% del municipio. Las cifras miden la disponibilidad de contratación y no el número de hogares que tienen efectivamente contratados estos servicios.

La situación de Valderrobres no es un caso aislado en las comarcas turolenses. En el Matarraña, otros municipios también presentan porcentajes reducidos. Torre del Compte cuenta con un 42,9% de cobertura, Lledó con un 44,2%, Fuentespalda con un 47,2% y Fórnoles con un 37,4%. También se sitúan por debajo del 65% Ráfales (59,9%), Torre de Arcas (60,4%) y Beceite (61,1%). En el extremo contrario, Valdeltormo alcanza el 96,5% y Calaceite el 96,4%.

Una brecha que llega a otras comarcas

En el Bajo Aragón, Berge registra un 59,8% de cobertura de fibra y Foz-Calanda un 58,1%. Belmonte de San José también presenta un porcentaje reducido, del 53,7%. Alcañiz, por su parte, alcanza el 86,1%, mientras que Calanda llega al 90,4% y Mas de las Matas al 94,1%.

En el Bajo Martín, La Puebla de Híjar cuenta con un 65,2% y Azaila con un 64,2%, mientras que Albalate del Arzobispo alcanza el 89,7%, Samper de Calanda el 90,6% e Híjar el 95,5%. Vinaceite, por su parte, registra un 62,6%.

El Maestrazgo también presenta importantes contrastes. Castellote cuenta con un 53,7% de cobertura de fibra y Molinos con un 60,7%. Fortanete registra un 65,1%, Allepuz un 68,6% y La Iglesuela del Cid un 77,3%. En el otro extremo, Cantavieja alcanza el 84,6%, Mirambel el 89,2% y Tronchón el 90,9%. Además, Villarluengo, Bordón, Cañada de Benatanduz, Pitarque y Miravete de la Sierra aparecen con un 0%.

Por último, en las Cuencas Mineras, Aliaga registra un 27,5% de cobertura y Martín del Río un 51,3%. También se encuentran por debajo del 70% Vivel del Río Martín (69,5%). Utrillas alcanza el 93,4% y Montalbán el 95,6%.

Los datos proceden del fichero de cobertura de banda ancha en España 2021-2025, publicado en los datos abiertos del Ministerio para la Transformación Digital. El indicador recoge el porcentaje de viviendas que tienen la posibilidad de contratar fibra hasta el hogar, independientemente de que sus propietarios hayan contratado el servicio.

La clasificación incluye los 236 municipios de la provincia de Teruel y permite observar las diferencias entre localidades, especialmente en aquellas con población dispersa. De hecho, hay 45 municipios turolenses que aparecen con un 0% de cobertura de fibra, según la información facilitada por la web de Estacaído.