Abierta la convocatoria del PIMED de la DPZ con más de 1,3 millones dirigida a 29 municipios de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha convocado por tramitación anticipada su plan de ayudas PIMED, dotado con más de 1,3 millones de euros. Se pueden acoger los 29 municipios de la provincia, como Caspe, Chiprana, Fayón y Nonaspe, que están incluidos en el listado de localidad con especiales dificultades territoriales o con afecciones singulares debido a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general. El plazo para solicitar las subvenciones estará abierto hasta el 30 de septiembre.

Los ayuntamientos pueden financiar actuaciones en ámbitos como la seguridad y orden público, la ordenación de tráfico y estacionamiento, movilidad urbana, protección civil, servicio prevención y extinción incendios, urbanismo, conservación y rehabilitación de la edificación, accesos a núcleos, pavimentación de vías públicas y alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, gestión residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, alumbrado público, parques y jardines o cementerios y servicios funerarios entre otras que pueden consultarse en las normas de la convocatoria.

En la pasada edición, se llevaron a cabo 41 actuaciones gracias al 1,3 millones de euros que se invirtieron en obras como la pavimentación de calles, la renovación del alumbrado público, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales. Además, también hubo iniciativas para mejorar otros servicios básicos municipales como la señalización vial, los parques y jardines, la seguridad, la recogida de residuos o los cementerios.

Municipios beneficiarios

Los 29 municipios que pueden acogerse a estas ayudas son: Alagón, Añón de Moncayo, Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Gallur, Gelsa, Ibdes, La Zaida, Los Fayos, Marracos, Mequinenza, Morés, Nonaspe, Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedratajada, Puendeluna, Quinto, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Tauste y Zaragoza.