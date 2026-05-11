Abierto el plazo para las ayudas de la DPT para actividades de animación a la lectura en bibliotecas municipales

Los ayuntamientos turolenses con biblioteca municipal pueden solicitar desde este lunes las ayudas que ofrece la Diputación de Teruel para organizar actividades de animación a la lectura en estos espacios. La partida destinada este año asciende a 30.000 euros y se destinarán a pagar los honorarios profesionales de quienes lleven a cabo estas actividades.

La convocatoria, que se publicó el pasado viernes en el BOPTE, recoge la importancia de las bibliotecas como centros locales de información para todos, sin distinción, y de ahí la importancia de programar actividades que sirvan para atraer a los usuarios y público en general.

La diputada delegada de Bibliotecas, Beatriz Martín, explica que ya se están revisando las solicitudes presentadas por ayuntamientos el mes pasado para la adquisición de fondos bibliográficos. “A través de todas estas acciones, la Diputación está presente en la promoción de la lectura y su difusión en la provincia, que es uno de los objetivos principales que nos hemos marcado en esta legislatura y que creemos que debe continuar”, ha señalado.

Podrán acogerse a la convocatoria todos los ayuntamientos de la provincia de Teruel que cuentan con una biblioteca pública municipal, incluida en la Red de Bibliotecas Municipales de Teruel, de acuerdo con el último censo aprobado por la Diputación de Teruel. La biblioteca deberá contar con personal contratado específicamente para prestar el servicio o personal del propio ayuntamiento.

Estas bibliotecas, además, deberán cumplir las siguientes condiciones: tener un horario mínimo de apertura al público (6 horas semanales, en horario de tarde, a partir de las 16 horas), haber prestado servicio durante el año 2025 y contar con instalaciones apropiadas e independientes para prestar el servicio.

La asignación de las ayudas se establece por concurrencia competitiva, fijando unas cantidades mínimas que recibirá cada ayuntamiento, de acuerdo a tramos de población, con un importe máximo de 900 euros. Una vez asignado a cada biblioteca el mínimo establecido, el valor económico del punto se obtendrá de la división del total de la partida entre la suma de todos los puntos obtenidos por todas las bibliotecas solicitantes. La multiplicación de este valor por la puntuación obtenida, más la cantidad inicial asignada, dará el importe de la subvención que corresponderá a cada Ayuntamiento.

No obstante, una vez efectuado el reparto, los posibles restos del montante de la partida se distribuirán nuevamente de acuerdo a los criterios anteriores. Podrá quedar sin repartir una cantidad igual o inferior a 500 euros.

Este programa es compatible con otras subvenciones o ayudas convocadas para fines similares por cualquier Administración o Entidad pública o privada. La suma de las mismas puede alcanzar el 100% pero, en ningún caso, esa suma podrá superar el coste de la actividad a realizar. La subvención a conceder por la Diputación de Teruel podrá alcanzar hasta el 100 % del presupuesto justificado por el Ayuntamiento.