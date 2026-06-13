El periodismo local reivindica su papel en Teruel : «Necesitamos volver a captar la atención de los jóvenes»

El periodismo de proximidad y las historias locales fueron este viernes protagonistas de la jornada ‘La especialización informativa, periodismo regional con proyección internacional’, organizada por el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza. La cita, que tuvo lugar en el campus de Teruel, reunió a periodistas de diferentes ámbitos de la comunicación para reflexionar sobre el papel que los medios ejercen a la hora de crear identidad en los territorios.

En representación de la televisión y la radio estuvo presente el delegado de la Corporación Aragonesa de la Radio y Televisión en Teruel, José Miguel Meléndez; desde el ámbito institucional, Elisa Alegre, periodista en el gabinete de comunicación de la Diputación de Teruel; y por parte de prensa escrita, Cruz Aguilar, periodista del Diario de Teruel, y Camila Ortiz, periodista del Grupo de Comunicación La COMARCA. En la cita también intervino el director del Diario de Teruel, Jota Vicente, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

La jornada fue presentada por Alberto Nolasco, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, que invitó a reflexionar a los diferentes profesionales sobre su labor y el impacto que las informaciones locales tienen en el contexto tan globalizado al que la sociedad se enfrenta actualmente. Y lo cierto es que no se tardó en encontrar puntos en común entre los periodistas.

Meléndez arrancó el turno de palabra ejemplificando cómo el periodismo local tiene como valor diferencial el dar voz a una noticia como puede ser la reapertura de una panadería, algo que rara vez destacaría en la agenda mediática de las grandes ciudades. "Que una vecina empiece a hacerse cargo de un negocio lo es todo para muchos pueblos. Los vecinos saben quién es esa persona, y su historia cobra total protagonismo en las informaciones de proximidad".

Tras su intervención, la mesa redonda fue desgranando poco a poco la labor de este tipo de periodismo, con anécdotas que despertaron la risa del público, pero también bajo una visión crítica y reivindicativa. Y es que a pesar de que muchas historias locales acaban despertando el interés de los medios a nivel nacional, e incluso internacional, son los periodistas del territorio los que, posteriormente, continúan ofreciendo información de calidad. Aguilar, por ejemplo, recordó el caso del Ecce Homo de Borja; Alegre, por su parte, puso de ejemplo el derrumbe de la calle San Francisco de Teruel, mientras que Ortiz habló del derrumbe de la Central Térmica de Andorra. "Cuando se derrumbó la Térmica no había hueco entre todos los medios y periodistas que estábamos, pero años después somos nosotros los que seguimos hablando del Nudo Mudéjar", reflexionó esta última.

Y es esta visibilidad a las problemáticas e historias de la zona lo que puede conseguir que los vecinos "se empoderen", según reflexionó Aguilar. "Que un multiservicio vuelva a funcionar, y que puedan contar su historia, les es útil para animarse a seguir con el negocio". Otras veces, esa visibilidad es la que mejora las cosas. "El colegio de Alacón tenía problemas, iba a cerrar... Pero la historia caló en los medios y pudo evitarse. Ese impacto directo en la sociedad es un beneficio claro del periodismo rural", dijo Ortiz.

Pese a ello, los profesionales también señalaron diferentes desafíos a los que debe enfrentarse este tipo de periodismo. "Nuestras audiencias nos dejan claro que nuestro público es mayor. Los jóvenes se informan a través de redes sociales, tenemos que volver a captar su interés", afirmó Meléndez. En ese sentido, Alegre quiso reivinidicar el papel que las administraciones públicas deben ejercer en cuanto a la comunicación. "Todavía hay mucha gente que sigue sin saber de donde viene el dinero que se emplea para arreglar cuestiones tan básicas como una calle. Es nuestra obligación como institución ser capaces de trasladar esa información".

La irrupción de la Inteligencia Artificial fue otra de las cuestiones abordadas. Los profesionales señalaron cómo "quien no se sume se quedará atrás", y como esta puede "ser una herramienta que nos iguale a los grandes medios". No obstante, todos también coincidieron en que su uso debe ser controlado y bajo el máximo rigor. "La IA nos podrá hacer un gráfico, pero jamás podrá realizar una información con alma sobre el campo donde ha vivido toda su vida un agricultor. Es ahí donde tiene que entrar nuestra mirada como periodistas", añadió Meléndez.