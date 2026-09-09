«Abróchense los cinturones, despegamos»: La imaginación alcañizana viaja en carroza por tierra, mar y aire

'Hansel y Gretel', '101 Dálmatas', unas aerolíneas muy especiales con conexiones bajoaragonesas y que han escenificado un viaje en directo con las indicaciones del personal de a bordo, y hasta el musical de 'El Rey León' se han paseado por la avenida Aragón de Alcañiz. Lo han hecho este miércoles en el desfile de carrozas entre bailes y unas puestas en escenas para no perdérselas. La feria con los toros mecánicos no ha faltado, y tampoco lo que parece que se cuece en el Área 51 y que ha quedado al descubierto porque por la calle han campado a sus anchas los científicos que la custodian y también unos cuantos aliens. Incluso E.T., que ha sido empujado por su fiel amigo Elliot solo que esta vez no iba en bici pero sí dentro de un cesto con ruedas.

Los personajes de 'Cómo entrenar a tu dragón' tampoco se han perdido la fiesta alcañizana, ni el universo de 'Las mil y una noches'. Personajes de otras épocas con caballos desbocados, casacas con chorreras, brujas ardiendo y ahorcados muy vivos también se han paseado por el centro de la localidad siguiendo a su castillo. MotoGP ha estado muy presente con una carrera en vivo del Gran Premio de Aragón en Motorland con deportistas, azafatas, paramédicos, comisarios, el podio, el helicóptero de Dorna y fotográfos con objetivos kilométricos. La tienda de merchandising ha estado disponible también.

Los 17 grupos que han participado en el desfile de carrozas se han metido de lleno en sus papeles, tanto las asociaciones como las peñas. Ha habido referencias de cine, pero también unas cuantas alusiones al equipo de gobierno que el alcalde ha asumido con humor. Incluso se ha unido a la participación cuando se lo han pedido al paso de las carrozas a la altura del palco a mitad de avenida. Ha hecho el saque de honor en el partido improvisado del Alcañiz C.F. y se ha montado en el toro de la feria del indio apache, ya que en la taquilla aparecía su rostro. En las ventanillas del avión de las aerolíneas también asomaban caras de varios miembros de la corporación.

Las Reinas y Damas de Honor de las fiestas han lucido sus mejores galas y bien rodeadas de los suyos. La Asociación El Cachirulo, el Sportin Alcañiz, la Peña Taurina, la Asociación de Personas Mayores, el Alcañiz Club Patín, la Asociación de Rumanos del Bajo Aragón y el Alcañiz C.F. dieron lo mejor de sí para arropar a sus representantes, además de dar espectáculo e involucrar al público. La Unión Musical Lira Alcañizana abrió el desfile, y Battuxanga y Alcabatuk pusieron el ritmo, además de dos charangas y la música de cada carroza.

Alcañiz ha echado el resto en este 9 de septiembre que ha empezado en Pueyos y todavía queda mucha fiesta hasta el domingo. El resultado de los premios del desfile de carrozas se dará a conocer este jueves en el fútbol-vaca.