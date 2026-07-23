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23 JUL 2026|

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Absuelto el hombre acusado de violar a la novia de su compañero de piso en Caspe

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha considerado que la declaración de la presunta víctima no era consistente y que no había sufiecientes pruebas de los hechos

El acusado durante el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza./ Heraldo de Aragón
El acusado durante el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza./ Heraldo de Aragón

Heraldo23 07 2026

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Caspe

ActualidadSucesos

El hombre acusado de un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones en Caspe ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Fiscalía reclamaba seis años de prisión y el encausado había sido denunciado por la novia de su compañero de piso, según informa Heraldo de Aragón. La mujer aseguró en su momento que este hombre, tras sorprenderla saliendo de la ducha, la había tirado sobre un sofá y violado con dos dedos. Sin embargo, en su sentencia, el tribunal de la Sección Sexta muestra “serias dudas” sobre la veracidad de su declaración y manifiesta que no existen las suficientes pruebas como para considerar su versión de lo ocurrido más plausible que la sostenida por el procesado.

La mujer acudió a la Guardia Civil junto a su pareja a contar la violación que, según ella, acababa de sufrir el 25 de marzo de 2023 un poco antes de las 16.00. Solo cinco minutos antes se había personado en el mismo puesto el acusado para denunciar que su compañero de piso, con el que había mantenido una discusión, le había agredido junto a su novia. De hecho, el investigado presentaba múltiples erosiones en distintas partes del cuerpo y refirió dolor en un brazo, el glúteo derecho y los órganos genitales. Por su parte, la presunta víctima presentaba una pequeña moradura en un brazo y una erosión en un dedo.

No obstante, el único que acudió a declarar al juicio fue el acusado. De la denunciante se desconoce su paradero y, ante su ausencia, se reprodujo la grabación del testimonio que prestó ante la jueza de instrucción en su día. El denunciado contó que la disputa se inició porque trasladó a su compañero de piso que ya no quería trabajar con él. “No me gustaba el camino que estaba siguiendo”, expuso. “Me pegó y, como su novia escuchó el ruido, vino y también me golpeó por la espalda”, narró. En la casa vivía más gente que, según el encausado, le ayudó a quitarse de encima a sus agresores.

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