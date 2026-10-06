Actualizado 20:38

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 OCT 2026|

Actualizado 20:38

Caspe se viste de historia con las I Jornadas de Indumentaria Histórica Ciudad del Compromiso

La programación incluye una exposición, ponencias, un taller práctico y un recital de poesía del 6 al 15 de octubre en la Sala de Exposiciones Compromiso

La Asociación Histórica Vestimentum durante la confección de las indumentarias / @historica_vestimentum
La Asociación Histórica Vestimentum durante la confección de las indumentarias / @historica_vestimentum

Jesús Burgos06 10 2026

Comentar

Caspe

ActualidadCultura y Ocio

Caspe acoge desde este martes las I Jornadas de Indumentaria Histórica Ciudad del Compromiso, una iniciativa organizada por la Asociación Histórica Vestimentum con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe, la Asociación Sempiterna y el Club de Lectura de ASADICC. La programación se prolongará hasta el 15 de octubre y propone un recorrido por la evolución de la moda y la vestimenta a través de diferentes épocas y contextos históricos.

El programa tendrá como escenario principal la Sala de Exposiciones Compromiso, situada en la calle Mayor 21, donde durante estos días también podrá visitarse la exposición ‘Siglos de Moda’. Las jornadas incluyen actividades vinculadas a la divulgación histórica, la literatura y la recreación, con propuestas dirigidas tanto a público especializado como a personas interesadas en conocer la evolución de la indumentaria.

Una exposición para ‘vestir el pasado’

La programación arranca este martes 6 de octubre a las 20.00, con la inauguración de la exposición ‘Vestir el pasado’, organizada por la Asociación Histórica Vestimentum. La entidad, con sede en Caspe, nació vinculada al interés por la indumentaria histórica, la recreación y la divulgación del patrimonio cultural. Su actividad combina el conocimiento técnico de la confección y el patronaje con una recreación documentada de prendas, tejidos, cortes y complementos de diferentes épocas, desde el siglo XIII hasta el XX.

Vestimentum ha trabajado en vestuarios para recreaciones históricas, producciones audiovisuales, teatro y documentales, además de mantener una estrecha relación con la recreación del Compromiso de Caspe. Entre sus proyectos figuran los vestuarios de ‘Juramento, Compromiso y Concordia’, la Coronación del Rey de Aragón y la Coronación del Rey de Navarra, así como diferentes recreaciones y producciones audiovisuales.

De la literatura al estudio de los corsés y la elegancia femenina

El jueves 8 de octubre a las 20.00 será el turno de Alfredo Poblador Clavero, profesor del IES Mar de Aragón de Caspe, con la ponencia ‘Vestir el verso, tejer la prosa. La indumentaria en algunos clásicos de la literatura española (del Poema de Mío Cid al Quijote)’.

Poblador, graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado, entre otros ámbitos, el análisis de la indumentaria en la literatura como elemento de distinción social y de autoafirmación personal. Un día después, el viernes 9 a las 20.00, Stephanie Selmayr ofrecerá la ponencia ‘Corsés: exploración de la evidencia material, las técnicas, los materiales y el diseño a través de ejemplos de corsés históricos’.

Selmayr cuenta con formación especializada en patronaje y drapeado, Historia del Arte y de la Indumentaria y una amplia trayectoria en el ámbito del patrimonio histórico británico. Durante tres décadas estuvo vinculada a Past Pleasures Ltd. y trabajó en proyectos para Historic Royal Palaces y English Heritage, participando en la elaboración de más de 4.000 piezas de indumentaria histórica. Actualmente forma parte del equipo docente de University of the Arts London, donde imparte formación especializada en patronaje, corte sobre maniquí y corsetería.

La programación continuará el sábado 10 de octubre a las 18.00 con Arantza Monteagudo, que ofrecerá la ponencia ‘Vestir el poder: Los secretos de la elegancia de las mujeres de la época romana’. Abogada y especialista en Derecho Romano y mujer, Monteagudo acumula más de 25 años de investigación sobre el mundus muliebris, con recreaciones desarrolladas en diferentes yacimientos de España y Europa, especialmente en Italia. Actualmente desarrolla su actividad en los grupos Bona Dea y Augustus Caesar Praetoria.

Un taller y un recital para cerrar las jornadas

El domingo 11 de octubre a las 17.00 se celebrará la tercera edición del taller práctico ‘Vestir el Pasado’, dedicado en esta ocasión a pañuelos, mantones y mantillas y dirigido por Pedro Palacios Piazuelo.

Palacios es presidente y director artístico de la Asociación Histórica Vestimentum y cuenta con una amplia trayectoria en el estudio, diseño y recreación de vestuario histórico, así como en la coordinación y dirección artística de proyectos culturales.

Las jornadas concluirán el jueves 15 de octubre a las 20.00 con ‘Tejiendo palabras’, un recital a cargo del Club de Lectura de ASADICC. El grupo nació en 2017 y desde entonces ha participado con lecturas y propuestas literarias en diferentes galas, encuentros y actividades culturales.

Además de las actividades presenciales, la organización ofrecerá la posibilidad de seguir en directo a través de Instagram las ponencias de Stephanie Selmayr, el viernes 9 a las 20.00, y Arantza Monteagudo, el sábado 10 a las 18.00. Las retransmisiones podrán seguirse a través del perfil de Instagram de la Asociación Histórica Vestimentum.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Albert Giménez se proclama ganador del IV Concurso María Pilar Burges de Fayón con ‘Transparencias en azules’

El artista logra los 1.200 euros del primer premio de una edición dedicada al agua. Las 17 obras finalistas permanecerán expuestas en el municipio hasta el 30 de noviembre

Comentar

Albert Giménez se proclama ganador del IV Concurso María Pilar Burges de Fayón con ‘Transparencias en azules’

El Grupo Socialista caspolino pide explicaciones a la DGA ante el proyecto de almacenamiento de CO₂ 'Caspe Mayals'

Los socialistas impulsan una batería de preguntas escritas en las Cortes de Aragón para fiscalizar los plazos, la afección medioambiental y la falta de información a las entidades locales de...

1

El Grupo Socialista caspolino pide explicaciones a la DGA ante el proyecto de almacenamiento de CO₂ 'Caspe Mayals'

Una histórica máquina de rayos X fabricada en Nueva York aparece en la 'Casa Ribot' de Nonaspe: «Al principio parecía una guillotina»

La asociación Amics de Nonasp localiza gracias a Raimon Ràfales una antigua máquina diseñada por el ingeniero español Mónico Sánchez Moreno y patentada en 1913. El hallazgo podría estar relacionado...

Comentar

Una histórica máquina de rayos X fabricada en Nueva York aparece en la 'Casa Ribot' de Nonaspe: «Al principio parecía una guillotina»

La Guardia Civil de Alcañiz tendrá, al fin, calabozos pero necesitará doblar su plantilla para atender todas las necesidades

Los detenidos son trasladados hasta la comandancia de Teruel desde 2024, cuando las celdas de la Policía Local cerraron por problemas de malos olores y habitabilidad

Comentar

La Guardia Civil de Alcañiz tendrá, al fin, calabozos pero necesitará doblar su plantilla para atender todas las necesidades

Castelserás invertirá 104.000 euros para reparar su pabellón municipal, destrozado desde agosto por las tormentas

El Ayuntamiento se encuentra tramitando la obra de reparación por urgencia. Además del tejado, habrá que rehabilitar la iluminación y pintar el suelo

Comentar

Castelserás invertirá 104.000 euros para reparar su pabellón municipal, destrozado desde agosto por las tormentas

La Justicia de Aragón archiva la protesta contra el 'Porta a porta' de los vecinos del Matarraña

La institución comarcal trasladó a la entidad datos sobre los costes del servicio, las tarifas y las acciones de información desarrolladas durante los últimos años

1

La Justicia de Aragón archiva la protesta contra el 'Porta a porta' de los vecinos del Matarraña
Periódico del Bajo Aragón Histórico