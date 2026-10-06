Caspe se viste de historia con las I Jornadas de Indumentaria Histórica Ciudad del Compromiso

Caspe acoge desde este martes las I Jornadas de Indumentaria Histórica Ciudad del Compromiso, una iniciativa organizada por la Asociación Histórica Vestimentum con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe, la Asociación Sempiterna y el Club de Lectura de ASADICC. La programación se prolongará hasta el 15 de octubre y propone un recorrido por la evolución de la moda y la vestimenta a través de diferentes épocas y contextos históricos.

El programa tendrá como escenario principal la Sala de Exposiciones Compromiso, situada en la calle Mayor 21, donde durante estos días también podrá visitarse la exposición ‘Siglos de Moda’. Las jornadas incluyen actividades vinculadas a la divulgación histórica, la literatura y la recreación, con propuestas dirigidas tanto a público especializado como a personas interesadas en conocer la evolución de la indumentaria.

Una exposición para ‘vestir el pasado’

La programación arranca este martes 6 de octubre a las 20.00, con la inauguración de la exposición ‘Vestir el pasado’, organizada por la Asociación Histórica Vestimentum. La entidad, con sede en Caspe, nació vinculada al interés por la indumentaria histórica, la recreación y la divulgación del patrimonio cultural. Su actividad combina el conocimiento técnico de la confección y el patronaje con una recreación documentada de prendas, tejidos, cortes y complementos de diferentes épocas, desde el siglo XIII hasta el XX.

Vestimentum ha trabajado en vestuarios para recreaciones históricas, producciones audiovisuales, teatro y documentales, además de mantener una estrecha relación con la recreación del Compromiso de Caspe. Entre sus proyectos figuran los vestuarios de ‘Juramento, Compromiso y Concordia’, la Coronación del Rey de Aragón y la Coronación del Rey de Navarra, así como diferentes recreaciones y producciones audiovisuales.

De la literatura al estudio de los corsés y la elegancia femenina

El jueves 8 de octubre a las 20.00 será el turno de Alfredo Poblador Clavero, profesor del IES Mar de Aragón de Caspe, con la ponencia ‘Vestir el verso, tejer la prosa. La indumentaria en algunos clásicos de la literatura española (del Poema de Mío Cid al Quijote)’.

Poblador, graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado, entre otros ámbitos, el análisis de la indumentaria en la literatura como elemento de distinción social y de autoafirmación personal. Un día después, el viernes 9 a las 20.00, Stephanie Selmayr ofrecerá la ponencia ‘Corsés: exploración de la evidencia material, las técnicas, los materiales y el diseño a través de ejemplos de corsés históricos’.

Selmayr cuenta con formación especializada en patronaje y drapeado, Historia del Arte y de la Indumentaria y una amplia trayectoria en el ámbito del patrimonio histórico británico. Durante tres décadas estuvo vinculada a Past Pleasures Ltd. y trabajó en proyectos para Historic Royal Palaces y English Heritage, participando en la elaboración de más de 4.000 piezas de indumentaria histórica. Actualmente forma parte del equipo docente de University of the Arts London, donde imparte formación especializada en patronaje, corte sobre maniquí y corsetería.

La programación continuará el sábado 10 de octubre a las 18.00 con Arantza Monteagudo, que ofrecerá la ponencia ‘Vestir el poder: Los secretos de la elegancia de las mujeres de la época romana’. Abogada y especialista en Derecho Romano y mujer, Monteagudo acumula más de 25 años de investigación sobre el mundus muliebris, con recreaciones desarrolladas en diferentes yacimientos de España y Europa, especialmente en Italia. Actualmente desarrolla su actividad en los grupos Bona Dea y Augustus Caesar Praetoria.

Un taller y un recital para cerrar las jornadas

El domingo 11 de octubre a las 17.00 se celebrará la tercera edición del taller práctico ‘Vestir el Pasado’, dedicado en esta ocasión a pañuelos, mantones y mantillas y dirigido por Pedro Palacios Piazuelo.

Palacios es presidente y director artístico de la Asociación Histórica Vestimentum y cuenta con una amplia trayectoria en el estudio, diseño y recreación de vestuario histórico, así como en la coordinación y dirección artística de proyectos culturales.

Las jornadas concluirán el jueves 15 de octubre a las 20.00 con ‘Tejiendo palabras’, un recital a cargo del Club de Lectura de ASADICC. El grupo nació en 2017 y desde entonces ha participado con lecturas y propuestas literarias en diferentes galas, encuentros y actividades culturales.

Además de las actividades presenciales, la organización ofrecerá la posibilidad de seguir en directo a través de Instagram las ponencias de Stephanie Selmayr, el viernes 9 a las 20.00, y Arantza Monteagudo, el sábado 10 a las 18.00. Las retransmisiones podrán seguirse a través del perfil de Instagram de la Asociación Histórica Vestimentum.