Actualizado 18:22

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

12 OCT 2026|

Actualizado 18:22

De abuelos a nietos: Caspe entrega sus flores a la Virgen con el relevo generacional más que asegurado

FOTOGALERÍA. La ofrenda reúne a varias generaciones de caspolinos en una multitudinaria procesión por la calle Mayor que concluye con una misa en la Colegiata Santa María la Mayor. El Matarraña también se une a la celebración

Las reinas junto a la corporación han cerrado la comitiva este lunes en Caspe. / A.Z
Las reinas junto a la corporación han cerrado la comitiva este lunes en Caspe. / A.Z

Alba ZuritaLidia Olivares12 10 2026

Comentar

Caspe

ActualidadCultura y Ocio

"¿Qué llevas ahí? ¡Las flores para entregarle a la virgen!", decía este lunes uno de los pequeños con una sonrisa de oreja oreja mientras esperaba pacientemente para entrar en la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe. Precisamente, esta era una de las conversaciones que se podía escuchar entre abuelos y nietos que han querido cumplir con la tradición en su pueblo y honrar a la Virgen del Pilar. El relevo generacional está más que superado porque se podían ver personas de todas las edades, carritos con niños que era la primera vez que celebraban este día o también mayores, que año tras año no faltan nunca, llueva o haga calor.

La comitiva ha partido desde el convento de las Hermanas Capuchinas para dirigirse en procesión hasta la Colegiata. Lo han hecho juntos y acompañados de los pregoneros de las fiestas, la Churrería La Aragonesa. La larga fila alcanzaba prácticamente toda la calle Mayor e incluso llamaba la atención a los turistas que se encontraban en Caspe este lunes. "Vamos a dar la vuelta por atrás y así los veremos a llegar y estaremos en primera fila", comentaban entre ellos.

Cada uno lo siente y comparte de una forma diferente, pero todos han querido honrar a la patrona y pedir salud para el resto del año. El tiempo también ha respetado y no ha faltado la foto de rigor mientras se espera el turno para entrar o en la entrega dentro de la iglesia. La corporación municipal y la Guardia Civil han presidido el acto.

A la procesión le ha seguido la misa en la Colegiata Santa María la Mayor llena hasta la bandera, pero también un izado de bandera en la plaza Aragón por el día de la Hispanidad y homenaje a los caídos en las instalaciones de la Guardia Civil de Caspe.

El Pilar en otros pueblos

En el Matarraña, Cretas y Beceite han realizado una misa y ofrenda de flores en honor a la Virgen del Pilar, al igual que Valdeltormo, que además encenderá esta noche las hogueras del Pilar. A ellos se ha unido Monroyo, que también ha reunido hoy a sus vecinos con comida popular y música.

Pero es que la víspera del día del Pilar guarda una tradición muy peculiar en la comarca. En localidades como Mazaleón o Valdeltormo los vecinos salieron este domingo por la noche a las calles a cenar junto a sus hogueras y los esclafidors o tiradors, unos tallos vegetales que se recogen junto al río y se dejan a remojo hasta la noche de las hogueras. Justo después, las puntas de los tallos se calentaban en esas hogueras y al sacarlos y darles con fuerza contra suelo hacían un ruido similar al de un petardo.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Valdeltormo blinda el 97% de su suelo no urbanizable frente a grandes parques renovables

La aprobación definitiva de una modificación del PGOU prohíbe los aerogeneradores industriales y las plantas fotovoltaicas a gran escala y mantiene el autoconsumo para viviendas, fincas y negocios

Comentar

Valdeltormo blinda el 97% de su suelo no urbanizable frente a grandes parques renovables

Desde 45 países: el 27% de la población de Valderrobres es de nacionalidad extranjera

El municipio del Matarraña convive con 738 personas extranjeras en una población de 2.753 habitantes

9

Desde 45 países: el 27% de la población de Valderrobres es de nacionalidad extranjera

Valjunquera devuelve a la plaza el viejo olmo del Sechá convertido en un banco

Anita y Hubb Raut transforman de forma altruista la madera del árbol, talado en 2022, en una pieza artesanal que mantiene viva la memoria de uno de los árboles más...

Comentar

Valjunquera devuelve a la plaza el viejo olmo del Sechá convertido en un banco

Calanda vive a lo grande el regreso de su Ofrenda de Flores a la Virgen a la plaza de España: «La patrona se merece todo»

FOTOGALERÍAS. Decenas de calandinos se echan a la calle para celebrar su día grande de las Fiestas del Pilar después de dos años en los que la cita tuvo que...

Comentar

Calanda vive a lo grande el regreso de su Ofrenda de Flores a la Virgen a la plaza de España: «La patrona se merece todo»

El abrazo impresionista del urreano Joaquín Sanz en dos capillas: «Son obras colaborativas, en los pueblos hay que dejarse de individualidades»

FOTOGALERÍA. El artesano vuelve a dejar su huella de manera altruista en su pueblo en sendos trampantojos a propuesta vecinal para arropar a la virgen del Rosario y a Nuestra...

Comentar

El abrazo impresionista del urreano Joaquín Sanz en dos capillas: «Son obras colaborativas, en los pueblos hay que dejarse de individualidades»

Calanda homenajea con la Medalla La Calandria a la Peña Taurina por 50 años «haciendo pueblo»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. El reconocimiento llega en un aniversario especial y en un buen momento de la asociación, que suma casi 400 socios y con una integración de jóvenes al...

Comentar

Calanda homenajea con la Medalla La Calandria a la Peña Taurina por 50 años «haciendo pueblo»
Periódico del Bajo Aragón Histórico