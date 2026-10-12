Talía García, diseñadora de moda en África: «Quise hacer las prácticas en Namibia porque me apetecía vivir una experiencia 360»

"La moda y la creatividad van mucho más allá y, precisamente, mi inspiración viene en muchas ocasiones de la mano de mi pueblo. Siempre que voy me gusta inspirarme en el entorno, mis vivencias y el arraigo que siento", dice Talía García (Nonaspe, 1998). Acaba de aterrizar en Namibia (África) para desarrollar sus prácticas del máster de dirección de arte, estilismo, comunicación, moda y marketing que ha cursado en Barcelona y las primeras impresiones ya le hacen entrever que va ser una experiencia que no va a olvidar. "Cuando llegas lo vives desde dentro. Estoy todo el rato aprendiendo, preguntando mucho y quitándome, a lo mejor, algunos prejuicios. La vida en Occidente es muy distinta y ves cosas que te habían contado, pero no es lo mismo eso, que vivirlas", explica.

Forma parte del proyecto Vargas Lemos, una marca de ropa impulsada por la española Sara Vargas que se desarrolla íntegramente en Namibia de la mano de un equipo de mujeres que "ponen el alma en cada puntada". Cada prenda es única y está diseñada de forma artesanal y busca ir mucho más allá de lo estético. La nonaspina se está encargando de su difusión en las redes sociales, además de formar parte del proceso de creación. "De esta forma visualizo todo el trabajo y me llevo una experiencia cultural increíble. Estoy dentro del taller con las chicas que se encargan de confeccionar y diseñar aquí", añade.

A Sara Vargas la conoció a través de las redes sociales de la marca y, poco a poco, la idea de poder realizar allí sus prácticas fue cobrando más fuerza. "Cuando empecé con el máster no sabía muy bien hacía donde quería dirigir mis prácticas. Por una parte era muy cómodo hacerlas en marcas asentadas en España o incluso en oficinas de Inditex, pero me apetecía vivir una experiencia 360. Conocí a Sara, que justo sacaba la primera colección y aquí estoy", recuerda.

Sara Vargas se mudó a Namibia por amor en septiembre de 2025 y un mes después nació el proyecto Vargas Lemos. "Para mi la moda es nuestra máxima expresión y nuestra primera impresión. Me hace feliz y me llena de energía como ninguna otra cosa en la vida. Soy artesana, costurera de corazón y muy consciente con el futuro del mundo y de la gente que en él vive", explica en la página web de la marca. A través de las redes sociales se puede ver la forma en la que trabajan y también adquirir sus prendas de ropa.

El museo de Nonaspe, escenario de su TFM

Aunque, ahora se encuentra a 7.400 kilómetros de su localidad natal, semanas antes de irse quiso que el Museo Etnológico de Nonaspe se convirtiera por un día en un escenario de moda. Allí realizó una sesión de fotos para su trabajo de fin de máster a través de tres pañuelos inspirados en los trabajos de su abuela Carmen Vidal.

El trabajo consistía en la creación de una identidad de marca, que en el caso de Talía estaba inspirada en sus vivencias, sentimiento de pertenencia y arraigo. El primer 'drop' constaba de tres pañuelos y tres láminas fotográficas. Está inspirado en los oficios de su abuela que regentó una pescadería, cervecería y peluquería que siguen manteniendo la madre y hermana de Talía. "Siempre me hablaba mucho de ello. Partiendo de estos tres escenarios y pensando en dónde funcionarían los estilismos en cuanto espacio y modelo, se me ocurrió que el museo era el lugar perfecto", defiende.

Aunque, ahora se encuentra a 7.400 kilómetros de su localidad natal, semanas antes de irse, quiso que el Museo Etnológico de Nonaspe se convirtiera por un día en un escenario de moda / Talía García

Ahora estará en Namibia durante un mes y medio y después quiere seguir disfrutando de Sudáfrica. "Mi idea seguramente sea volver a mi lugar o cerca, pero tengo que ir probando y aplicando a diferentes empresas que me ofrezcan una visión de lo que es trabajar en el engranaje de moda común. Sobre todo quiero destinar estos primeros meses de trabajo a aprender y empaparme", concluye.