La Academia de Danza Concha Lasso representa con éxito El Cascanueces en Alcañiz

La Academia de Danza Concha Lasso representó el sábado en el Teatro de Alcañiz un clásico del ballet en Navidad, El Cascanueces. La primera vez que se pudo ver esta obra sobre un escenario fue también un 18 de diciembre de hace más de cien años, de 1892; y en Alcañiz se representó adaptada a la capacidad de la escuela de Lasso. «Con El Cascanueces las alumnas recogen el fruto de muchos meses de trabajo y esfuerzo duplicando las horas de ensayo. Es muy gratificante ver el resultado de tu trabajo porque te da fuerzas para seguir adelante», explicó la directora de la Academia de Danza, Concha Lasso.

Bailaron sobre el Teatro de Alcañiz unas cuarenta niñas en dos turnos de mañana y tarde para que todos sus familiares pudieran asistir a la representación manteniendo las distancias. Entraron en el teatro alrededor de 430 personas. «Organizamos este espectáculo hace tres meses, cuando la situación no era tan complicada. De hecho, tengo alumnas que iban a bailar y han trabajado igual de duro que sus compañeras y están confinadas, a ellas les hemos dedicado el espectáculo de la mañana. En un principio pensé que tal y como está la situación era coherente suspenderlo pero después vi que estamos con esta situación desde hace dos años y esto no va a parar mañana. Nos va a acompañar durante mucho tiempo por lo que no es el camino suspender el espectáculo sino adaptarnos con lo que tenemos», incidió Lasso.