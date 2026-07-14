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15 JUL 2026|

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Los mayores de Alcañiz combaten la soledad al ritmo de canciones populares

'Aguadoras de melodías' es un proyecto de El Nene de la Vega en colaboración con ACSA que busca romper los hábitos de sedentarismo y como una herramienta de socialización positiva

El Nene de la Vega en El Cuartelillo durante el taller esta mañana./ G.R.
El Nene de la Vega en El Cuartelillo durante el taller esta mañana./ G.R.

Gema Romero14 07 2026

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Alcañiz

Gente y FamiliaSociedad

‘Clavelitos’, ‘Cuando salí de Cuba’ y ‘Guantanamera’ son algunas de las canciones que han puesto a bailar a las personas mayores que se han acercado hasta El Cuartelillo de Alcañiz este miércoles por la mañana. El Nene de la Vega ha presentado su espectáculo ‘Aguadoras de melodías’ en un taller organizado por la Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz (ACSA) con motivo del Día de los Abuelos.

Alejandro Luaces, nombre de pila del artista, ha hecho un recorrido por la música popular de los años 30, 40, 50 y 60. Un viaje musical en el que las personas mayores han sido partícipes desde el minuto uno y donde “han puesto en valor la necesidad de la vida comunitaria y cotidianidad, a través de la música popular y tradicional”.

Además, explica que este proyecto busca utilizar la música como activo y herramienta de salud positiva. “Intentamos romper los hábitos de sedentarismo en un modelo de sociedad en el que lo productivo muchas veces está por delante de lo social”, detalla. También pretende emplearla como herramienta de “socialización positiva”.

Irene Quintana, gerente de ACSA, explica que esta iniciativa nace con el objetivo de “acercar la música a las personas mayores como un medio contra la soledad no deseada”. De hecho, este taller se celebra por segundo año consecutivo. El año pasado, Luaces recorrió las calles del centro de la ciudad, pero Quintana subraya que este año se ha optado por hacerlo en El Cuartelillo.

El próximo 26 de julio es el Día de los Abuelos, por lo que esta actividad también es una muestra de cariño hacia los mayores. “Son los clientes más fieles del comercio local, y queremos devolverles un poco esa fidelidad y afecto”, subraya Quintana.

Además, los asistentes han ido proponiendo canciones de su época que Luaces ha cantado con la participación de todas las personas mayores presentes. Tampoco han faltado las palmas y las risas para celebrar un día tan especial en el que se pone en valor el esfuerzo y el cariño que siempre comparten con los demás.

Sorteo de 100 euros

Esta no es la única actividad que la asociación ha puesto en marcha para conmemorar este día. Con las compras o consumiciones realizadas en alguno de los establecimientos asociados, entre el 13 y el 26 de julio, se participará en el sorteo de 100 euros para gastar en uno de los comercios participantes. Tan solo hay una condición, el premio debe ser canjeado por una persona mayor de 60 años. El ganador se conocerá el martes 28 de julio.

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