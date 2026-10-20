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20 OCT 2026|

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La escasez de vivienda dificulta la llegada de trabajadores y lastra el desarrollo del medio rural en Aragón

El Consejo Económico y Social de Aragón ha celebrado una jornada en el Pignatelli en la que ha reclamado más suelo urbanizable, menos trabas burocráticas y una mayor implicación de las administraciones

La jornada se ha celebrado en el Edificio Pignatelli./ L.C.
La jornada se ha celebrado en el Edificio Pignatelli./ L.C.

Gema Romero20 10 2026

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ActualidadEconomía

La vivienda continúa en el foco informativo. Este martes, el Pignatelli ha acogido una jornada del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) para dar a conocer la situación socioeconómica aragonesa en 2025, con especial énfasis en la falta de vivienda y en el desarrollo del medio rural. Desde CESA han realizado una radiografía del territorio para tener un diagnóstico de la situación actual de Aragón y conocer a los retos a los que se enfrenta en los próximos años.

En declaraciones a Radio La Comarca, su presidente Juan García Blasco ha detallado algunas de las conclusiones extraídas tras el estudio de la situación. "El medio rural necesitaba una atención desde una perspectiva nueva, porque no solamente hay que hablar de despoblación. Hay que destripar este medio rural y ver qué actividad económica tiene, en qué ámbitos centra su atención, qué balance ofrece esa actividad económica y el empleo", ha señalado.

Sin embargo, una de las grandes paradojas observadas es la falta de vivienda como un freno para quienes quieren venir a trabajar a los pueblos de la comunidad. En este sentido, ha sentenciado: "La falta de vivienda es un factor principal para fortalecer y ampliar la actividad económica". Unido a esto, García señala a la inmigración como "fundamental en el ámbito rural de Aragón, ya que buena parte de las actividades no se podrían realizar sin ellos".

En este sentido, la vivienda se posiciona como uno de los retos de futuro de la comunidad. "Hablar de vivienda en nuestros pueblos no es solamente hablar de construcción, es hablar de empleo, servicios, familias y de la posibilidad de que una persona decida apostar por nuestros pueblos para desarrollar sus proyectos de vida", ha insistido.

Cooperación de la administración pública

Una de las soluciones pasa por aumentar el suelo urbanizable. "Los ayuntamientos son propietarios fundamentales del suelo para poder construir", ha señalado García. Pero ha ido un paso más allá: "Se trata de una tarea compartida y todos los poderes públicos tienen una función". En este sentido, ha señalado los largos procesos burocráticos para las constructoras y la falta de mano de obra del sector. "Poner en marcha la construcción de viviendas lleva mucho tiempo y a veces es agotador. Por eso hay que simplificar los procesos", ha subrayado.

El futuro de Aragón, a debate

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha sido la encargada de inaugurar la jornada donde ha destacado el valor del informe del CESA como una referencia para analizar la evolución de la Comunidad y reflexionar sobre las decisiones que condicionarán su futuro.

El informe del CESA señala que Aragón mantuvo en 2025 un crecimiento superior a la media nacional. Así, estas previsiones continúan mostrando una economía dinámica y con capacidad para atraer inversión y generar empleo. Cabe destacar la evolución favorable de numerosos indicadores sociales, los máximos históricos alcanzados por la inversión extranjera y la consolidación de Aragón como destino para nuevos proyectos empresariales.

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