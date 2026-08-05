Activada la alerta naranja por fuertes tormentas y posibles crecidas súbitas en ríos como el Bergantes

La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de las cuencas turolenses y del río Bergantes. El aviso llega ante la previsión de lluvias intensas y tormentas a partir de las 16.00 de este miércoles a lo largo de Maestazgo o Bajo Aragón, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por fuertes precipitaciones y fenómenos tormentosos este miércoles, 5 de agosto. La situación puede afectar especialmente a cuencas pequeñas, donde el nivel del agua puede aumentar con rapidez en pocas horas.

La Confederación señala que el mayor riesgo se concentra en cauces con un tiempo de respuesta inferior a tres horas. La CHE recomienda evitar barrancos, ramblas y zonas próximas a cursos de agua durante los episodios de lluvia. También pide extremar la precaución en pasos inundables y no atravesar zonas cubiertas por el agua, ni a pie ni en vehículo.

Los ciudadanos deben seguir la evolución de las previsiones de la AEMET y de los datos hidrológicos del sistema SAIH Ebro. La Confederación recuerda además la importancia de atender en todo momento las indicaciones de los servicios de Protección Civil.