Acusaciones cruzadas en el pleno del Bajo Aragón por la redistribución del mapa sanitario rural

El pleno de la Comarca del Bajo Aragón estuvo protagonizado este jueves por la polémica por la reorganización del personal del salud en la comunidad. Una moción presentada por el PSOE pidió paralizar los recortes en materia sanitaria, aumentar las contrataciones a médicos y enfermeros e incentivar contratos con mejores prestaciones. Los socialistas criticaron durante la sesión el nuevo plan de redistribución de Mapa Sanitario de Aragón y las consecuencias que este ha tenido en la comarca con menos horas de atención en varios pueblos como la Cañada de Verich, La Cerollera, Castelserás o Alcorisa entre otros. Javier Baigorri mantuvo durante su intervención que «la aplicación de medidas de ahorro en temas de sanidad va en contra de los principios del estado de bienestar».

Aun coincidiendo todos los grupos con la defensa de la sanidad no todos pudieron unirse a la defensa particular de Baigorri, sino que desde el equipo de gobierno se mostraron más bien reacios, culpando al partido socialista de la situación que se había alcanzado y criticando la propuesta de la moción ante el pleno.

Conscientes de que el sanitario iba a ser el gran tema dentro del pleno, las portavoces del PAR y del PP llevaron por escrito sus réplicas. En este caso ambas en contra de las tesis presentadas en la moción y ambas con sendas críticas a la gestión anterior. Una cuestión que fue afeada por los compañeros del PSOE e Izquierda Unida que aprovecharon para recordarle al PAR que han formado parte de «prácticamente todos los gobiernos socialistas».

Desde el PP criticaron activamente lo que consideraron «un atrevimiento del PSOE», al que recordaron que la actual situación sanitaria llega heredada de la legislatura anterior y que solo han tenido seis meses para introducir cambios. La portavoz de la agrupación, Reyes Gimeno aseguró no saber muy bien «donde archivar la moción del PSOE», finalmente y vistas las exposiciones del contrario, la popular aseguró que donde mejor podía estar era «en la H de hipocresía supina». Una idea que fue después apoyada por el presidente comarcal, José Miguel Celma, que aseguró que, a su parecer, la nueva gestión del salud con José Luis Bancalero a la cabeza «va por muy buen camino».

Por su parte, el Partido Aragonés también se sumó a las citicas del PP asegurando su portavoz, Nuria Espallargas, que no entendían como era el PSOE quien presentaba este tipo de mociones tras ser los mismos encargados de la gestión de la sanidad durante la pasada legislatura, obviando eso sí, el hecho de que el PAR también formó parte del cuatripartito. Al ser preguntada por esta cuestión, Espallargas respondió que la vinculación del partido había sido con la consejería de Industria, no con la de Sanidad

Ganar Izquierda Unida fue la única agrupación, además de PSOE, que secundó la moción. «Ya sabemos que los únicos que pierden en cuando ustedes gobiernan son los ciudadanos», aseguró Aitor Clemente, «menuda sorpresa, quien se lo iba a esperar», añadió. El portavoz apuntó que la legislatura la que Luisa Fernanda Rudi era presidenta fue la que más recortes llevó al territorio.

Teruel Existe, por su parte, con Alberto Carmona como portavoz, pidió buscar el foco del problema, según su propia óptica, que los facultativos no quieren trabajar en el entorno rural. «No tiene sentido que haya una redistribución si no hay médicos que redistribuir», apuntó. Además, añadió que en los últimos años la calidad de los contratos para los trabajadores del Salud se ha visto disminuida. «Yo mismo he trabajado en sanidad en Aragón, emigré a Reino Unido y cuando volví noté la diferencia» y añadió que «cuando cierra el consultorio, también cierra el pueblo».

Desde Vox, su portavoz, Carlos Andreu, aseguró que se trataba un problema que afectaba a toda España con difícil solución y achacó el origen de la problemática a la poca predisposición de los doctores de acudir al territorio. Aun así Andreu aseveró que no ponía en duda que la prioridad del actual Ejecutivo y también del anterior «fueran aspectos tan importantes como la sanidad y la educación».

Todo ello en un pleno que estuvo marcado por la hemeroteca y los recuerdos en un gran ejercicio para intentar localizar cuál era el titular que dejaba en peor lugar al adversario, pero siempre obviando los defectos propios. Así, al igual que con las ya citadas declaraciones por escrito, los portavoces accedieron ayer al salón de plenos con las carpetas a rebosar de entradas de medios de comunicación -también de este mismo junto a muchos otros- con las que intentar sonrojar al que se sentaba enfrente.

Tras el revuelo y las acusaciones cruzadas por parte de cada uno de los cinco grupos que conforman el pleno bajoaragonés, la moción fue rechazada con 16 votos en contra de PP y el PAR, las cuatro abstenciones de Vox y Teruel Existe y los 11 votos a favor de PSOE y Ganar IU. La sesión se cerró con una declaración institucional de apoyo a los agricultores de la comarca que fue secundada por todos los grupos. Además, se oficializó la dimisión del consejo Joaquín Magallón del PP -concejal en La Mata de los Olmos- que abandona su puesto por motivos de salud.