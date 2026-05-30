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30 MAY 2026|

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Adolfo Rodríguez, nuevo secretario territorial de CHA en las Comarcas Turolenses

El partido designa el cargo durante la Comisión de Coordinación de las Redoladas de Teruel que se ha celebrado este sábado en Montalbán

Adolfo Rodríguez junto a Jorge Pueyo este sábado en Montalbán / CHA
Adolfo Rodríguez junto a Jorge Pueyo este sábado en Montalbán / CHA

La COMARCA30 05 2026

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ActualidadPolítica

Chunta Aragonesista ha celebrado este sábado en Montalbán su Comisión de Coordinación de las Redoladas de Teruel, en la que se han tratado los principales asuntos que afectan a la ciudadanía turolense y se ha apoyado la concentración convocada por el Movimiento de Acción Rural en defensa de los servicios públicos.

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha reiterado el compromiso de la formación con el medio rural aragonés, y ha considerado imprescindible que las administraciones públicas aseguren servicios básicos adecuados en ámbitos como la sanidad, la educación, el transporte o la atención social, elementos fundamentales para garantizar la vida en los pueblos.

“Esta movilización tiene todo el apoyo de CHA para reclamar unos servicios públicos dignos, cercanos y de calidad para el medio rural, garantizando la igualdad de oportunidades y frenando el proceso de despoblación que sufren amplias zonas de Aragón”.

Además, en la reunión se ha elegido a Adolfo Rodríguez como nuevo secretario territorial de CHA en las Comarcas Turolenses, quien ha agradecido el compromiso, la confianza y el apoyo recibido por parte de la militancia y de las compañeras y compañeros para asumir esta nueva responsabilidad orgánica dentro de CHA. “Asumo este cargo con ilusión, responsabilidad y con el firme compromiso de seguir fortaleciendo el aragonesismo de izquierdas en todo el territorio”, ha señalado.

El nuevo secretario territorial ha destacado igualmente la importancia del trabajo colectivo y de la cercanía política como eje fundamental de esta nueva etapa. En este sentido, ha manifestado su voluntad de mantener un contacto directo con concejales, alcaldes y cargos orgánicos de CHA, contar con la militancia y escuchar las demandas de asociaciones y colectivos, con el objetivo de conocer de primera mano sus propuestas y necesidades.

Finalmente Adolfo Rodríguez ha subrayado que “uno de los principales objetivos será reforzar la presencia territorial y la coordinación política de la organización en todas las Comarcas Turolenses, impulsando una acción política útil, próxima y pegada a la realidad de cada municipio y de cada redolada”.

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