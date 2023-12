Adrián Garín se corona como vencedor de la Dirt Track de Cataluña

El piloto alcañizano Adrián Garín se ha coronado como vencedor de la Dirt Track Català. Tras un año en el que no ha participado en el campeonato del mundo, Garín no dejó escapar la oportunidad y dominó la prueba en el circuito de L’Albi (Lleida). Logró triunfar en la categoría PRO y en el global PRO & OPEN.

En su momento, durante la primera prueba, el piloto bajoaragonés no obtuvo el resultado que quería y por eso mismo intensificó la preparación física, lo que le ha permitido ganar la carrera y sumar suficientes puntos para vencer el campeonato. Todo ello en una competición que este año ha sufrido varias alteraciones. «A principios de año se tuvieron que aplazar todas las carreras por la falta de agua-necesaria en el circuito-hasta final de 2023. Solemos hacer desde 4 a 5 carreras, pero finalmente se han reducido a 2 porque al ser ya final de temporada no daba tiempo a mucho más», explica Garín.

Adrián Garín, vencedor de la Dirt Track de Cataluña./ A.G.

El objetivo principal de Garín para este 2023 era volver a sentirse cómodo en una moto en la que «pudiera ser competitivo», algo que cree que ha conseguido. «En 2019 venía de ser subcampeón del mundo, pero en 2020 me separo de Honda y ese año las cosas no salen como esperaba. Luego me uno a KTM pero con una moto diferente y los resultados también me empiezan a costar más…Son situaciones que todavía venía arrastrando. Pero ahora he trabajado mucho para sentirme fuerte mentalmente. Y ganar este campeonato es un empujoncito más«, reflexiona Garín.