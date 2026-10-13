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13 OCT 2026|

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Cambios en el tren Zaragoza-Caspe-Barcelona: Se modifican algunas salidas y ya no hay que hacer transbordo en Móra la Nova

HORARIOS. Los nuevos horarios se ponen en marcha este martes 13 de octubre. Se elimina la parada en Móra, de forma que el viaje íntegro se realizará en el mismo tren

Estación de tren de Caspe / S.F.
Estación de tren de Caspe / S.F.

La COMARCA13 10 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Renfe ha reorganizado las circulaciones de sus trenes de viajeros de Media Distancia en la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona, con inicio de los cambios desde este martes 13 de octubre. El objetivo es optimizar los horarios y los tiempos de viaje de los pasajeros. Además, se evitará tener que hacer transbordo de un tren a otro en la estación de Móra La Nova.

El cambio de tren en Móra ha sido obligatorio desde junio, cuando se reanudó el tráfico de trenes en toda la línea tras estar cortada varios meses por obras en distintos tramos. El viaje se hará íntegro en el mismo convoy.

Con las nuevas modificaciones, en el sentido Zaragoza-Barcelona, todos los trenes circulan a diario. El primero pasa por Caspe a las 8.17 y llega a Barcelona a las 12.24.

El siguiente parte de Zaragoza a las 11.45, efectúa parada en la localidad caspolina a las 13.20 y alcanza la capital catalana a las 17.24. Por la tarde, otro servicio sale de Zaragoza a las 16.15, pasa por Caspe a las 17.46 y llega a Barcelona a las 21.54. Por último, el tren de las 20.15 desde Zaragoza tiene prevista su parada en Caspe a las 21.53 y finaliza su recorrido en Móra la Nova a las 23.10. El último trayecto comienza a las 17.15 y finaliza en Caspe a las 21.30.

Además de estos recorridos diarios, de lunes a viernes sale un tren a las 5.31 de Móra La Nova, que pasa a las 6.53 por Caspe y llega a las 8.25 a destino. Para el fin de semana, el trayecto comienza también desde Móra, pero a las 9.45, llega a Caspe a las 11.06 y concluye en Zaragoza a las 12.42.

Nuevos horarios que se aplicarán a partir de este martes 13 de octubre. / Renfe
Nuevos horarios que se aplicarán a partir de este martes 13 de octubre. / Renfe

Avería entre La Zaida - Sástago y La Puebla de Híjar

Además de las modificaciones, cabe señalar que una avería en un tren de mercancías entre La Zaida - Sástago y La Puebla de Híjar ha mantenido cortada la circulación este martes entre las dos estaciones durante unas tres horas. La incidencia ha afectado al convoy que parte desde Móra la Nova a las 5.31 de la mañana y llega a la capital a las 8.12. Se han fletado buses y taxis desde distintos desde La Puebla, Quinto y La Zaida para que los pasajeros pudiera realizar el trayecto. La circulación ya ha quedado restablecida y funciona con total normalidad.

También el regional Barcelona - Caspe - Zaragoza ha sufrido retrasos de 40 minutos a lo largo de esta mañana por una incidencia en Vilanova i La Geltrú. Cabe recalcar que el incendio del vagón de este lunes en Ricla no está afectando a la circulación porque los trenes realizan su trayecto por la vía convencional.

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  1. Tren en Alcañiz YA

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