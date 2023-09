Afición a ras de suelo con firmas de los pilotos del Mundial de Superbikes en la plaza de España de Alcañiz

Crear afición. Con esa intención la parte más lúdica de las competiciones en Motorland se trasladan a las calles alcañizanas y con el mundial de Superbikes no iba a ser menos. Los primeros en pisar el asfalto empedrado de la plaza de España han sido este jueves cuatro de los pilotos que este fin de semana se medirán las fuerzas rodando en el circuito de velocidad.

Adrián Huertas, Jonathan Rea, José Luis Pérez González e Iker Lecuona han mantenido un encuentro con el público que les esperaba en la plaza. No ha sido numeroso en cantidad pero sí ha sido caluroso en una tarde que amenazaba lluvia pero no llegó a descargar y los alcañizanos han arropado a los deportistas durante el tiempo que estuvieron con ellos firmando autógrafos y tomándose fotografías. Jesús Baquero, hombre de motor presidente del Automóvil Club Circuito Guadalope entre otros cargos, ha ejercido de maestro de ceremonias animando la sesión. Mientras unos iban estampando su rúbrica en postales y prendas, otros iban pasando por el micrófono para ser entrevistados por Baquero. Entre los aficionados, ha destacado la presencia de público infantil. También de adultos ya asiduos al motor y que ya tienen fijo en el calendario estar en Alcañiz en septiembre aunque no sea en MotoGP. «Vendremos a ver las motos y el ambiente, pero aprovecharemos esta excusa para volver a Alcañiz, que solíamos venir a Moto GP», ha comentado Daniel Sevil, de Samper de Calanda. En su caso no pensaba ir al circuito, pero ayer en el evento se sortearon diferentes artículos como camisetas, gorras e incluso entradas para acudir al circuito a disfrutar de la cita mundialista.

La cita con el público ha comenzado ya pasadas las 18.30, ya que antes fueron recibidos en el ayuntamiento. «Las calles están llenas del ambiente de motor y gasolina, y esta firma ya es importante para crear afición para creernos Motorland, que es lo que necesitamos», ha dicho el alcalde, Miguel Ángel Estevan.

Los pilotos ya lo están dando todo en el circuito, en una cita que juegan en casa los españoles. «Espero ganar, siempre lo he hecho bien en este circuito, me encanta porque es un circuito rápido», ha explicado Pérez González. También se le da bien a las Hondas, según Lecuona. «Tengo muy buenos amigos en Alcañiz y cuando vengo cenamos, hay un ambiente muy motero y nos sentimos arropados», aseguró. Para Huertas, el Sacacorchos es lo que más le gusta de Motorland.

Un sábado de animación continua

A la actividad de pista en el circuito de velocidad se suma la que ofrece Alcañiz en el casco urbano. La acción se trasladará a la ciudad el sábado a partir de las 17.00 una vez termine la competición en Motorland Aragón. A esa hora arrancará en los aledaños de la plaza de toros lo que han denominado Tardeo Motero en el que todo el mundo tiene cabida. Se habilitarán zonas de aparcamiento y durante toda la tarde habrá ambientación con DJs, barras de alimentación y bebida y exhibiciones como las de ‘stunt’ (acrobacias). Esa tarde habrá sorpresas de la mano del Motoclub Bajo Aragón y también el Club Harley Davidson de Alcañiz, como por ejemplo, la presentación de pilotos de categorías infantiles. Otro nombre bien conocido es Adrián Garín. El alcañizano no podía faltar a esta cita y ofrecerá una exhibición de ‘fly track’, especialidad de la que es campeón del mundo.

A la misma hora de comienzo del Tardeo Motero, el antiguo circuito urbano volverá a rugir con aquellos que se animen a participar en un recorrido con final en la plaza de toros donde se unirán a la fiesta. La salida será a partir de las 17.00 desde el Recinto Ferial, donde se ha convocado a la concentración motera.

La siguiente cita será dentro del coso taurino. De 20.00 a 22.00 se celebrará el ‘Masters of Freestyle‘, un show con cuatro pilotos que harán todo tipo de acrobacias y «saltos de 23 metros de distancia y 15 metros de altura». El precio de las entradas oscila entre los 15 la general, y los 20 euros para la que da acceso a los entrenamientos de mediodía, asientos reservados y ofrece la posibilidad de mantener un encuentro con los pilotos.

La penúltima parada será la plaza de España, donde a las 23.30 actuará Marlon, uno de los grupos del momento. El acceso es gratuito y para todos los públicos. Una vez acaben, les tomarán el relevo los DJs en la plaza Mendizábal, el último y definitivo alto en el camino en este recorrido fiestero en honor al Mundial de Superbikes. Conscientes de que no es lo mismo que MotoGP, desde el Consistorio esperan que los aficionados al motociclismo de la ciudad y alrededores puedan aprovechar la cita y se animen a disfrutar de los actos programados. Aunque no se espera la misma afluencia que en otros años ha podido generar el Gran Premio de Aragón de MotoGP, son optimistas en cuanto a la respuesta del público.