El agricultor Víctor Vidal es el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios del Matarraña

La Asociación de Empresarios del Matarraña cuenta con nuevo presidente. Víctor Vidal preside ahora la entidad empresarial después de que la hasta entonces presidenta, Marta Ferrás, renunciase al cargo por motivos laborales y personales. Vidal es de La Portellada y es agricultor, especializado en cultivo y producción ecológica. Es además el presidente de la Red de Semillas de Aragón y divulgador agroambiental. Asimismo, es uno de los e impulsor de diferentes iniciativas como la Feria del Huerto y el Jardín de su municipio natal y del Mercado Agroecológico de Valderrobres.

Se trata de la primera vez que un representante del sector agroalimentario, concretamente un agricultor, preside la Asociación de Empresarios del Matarraña. Hasta ahora siempre estuvo presidida por un representante del sector hostelero. «Voy a continuar la labor de Marta, que fue intachable. Peleó por el sector hostelero en momentos muy difíciles y luchó a capa y espada por los ataques a nuestro paisaje ante la amenaza de las centrales eólicas. Nosotros abogamos por el autoconsumo pero no por una economía extractiva», explica el nuevo presidente de la asociación. No obstante, asume el cargo tras la renuncia de Ferrás y hasta las elecciones que la Asociación celebrará el próximo año sobre las que todavía no se pronuncia si concurrirá o no.

Vidal destaca el elevado número de socios con los que cuenta la asociación y que suma 193 integrantes. «Es una cifra muy elevada para los poco más de 8.500 habitantes que somos y dice mucho de nuestro carácter emprendedor», destaca Vidal. Además de continuar con la labor de la presidenta saliente, el portillense subraya la importancia de trabajar por el producto agroalimentario y el sector agrícola y ganadero. «Como reto principal quiero, como agricultor que soy, promover iniciativas que pongan en valor nuestro sector agrario y ganadero y que este importante sector para nosotros gane peso», explica Víctor Vidal.

9 años en diferentes cargos

Por su parte Marta Ferrás, gerente de Hotel Torre del Visco, cierra así 9 años de implicación con la Asociación de Empresarios. De 2015 a 2019 fue la secretaria de la entidad y desde 2019 hasta la actualidad ha sido su presidenta. «Veo que hay mucha sangre nueva y tomé la decisión de dejar la presidencia por motivos personales, laborales y familiares», explica Ferrás.