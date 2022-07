Agricultores aragoneses exigen frente a la empresa CLH un gasóleo «sin abusos ni especulación»

El desánimo de los agricultores y la complicada situación que soportan por el elevado coste de los precios de la energía y los combustibles ha llegado este este jueves hasta las puertas de la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos tiene en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba.

Convocados por UAGA- COAG y UPA Aragón, varias decenas de agricultores se han concentrado a la entrada de las instalaciones para exigir un gasóleo «sin especulación y abusos». Lo han hecho con una protesta encabezada un pequeña manifestante que a bordo de un tractor de juguete lucía una pancarta en la que se podía leer ‘al precio del gasoil, a pedales voy’. Han protagonizado además dos cortes intermitentes de una media hora cada uno con los que han impedido la entrada y salida de camiones a la empresas, provocando así la espera de los transportistas que en esos momentos llegaba a las instalaciones para cargar los combustibles y carburantes líquidos que se distribuyen desde dicha planta zaragozana.

“Estamos hoy aquí para protestar por los inasumibles costes de producción que tenemos que soportar los agricultores y ganaderos por la especulación y las prácticas fraudulentas que hacen empresas como estas en los precios del gasoil, la electricidad, los fertilizantes o los fitosanitarios”, ha señalado José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, que ha dejado claro que el sector no está dispuesto a que consentir “que se junten cuatro multinacionales que manden que los gobiernos y marquen unos precios injustificados como el que actualmente tienen los carburantes”.

En ese mismo argumento ha insistido José Antonio Miguel, secretario provincial de UAGA en Zaragoza, que ha advertido que la situación del campo aragonés es “límite” y que los agricultores y ganaderos ya no pueden soportarla más. Y mientras los profesionales del sector se arruinan, ha recordado Miguel, empresas petrolera como Repsol, que precisamente ha presentado hoy sus resultados, ha ganado en el primero semestre del año 2.539 millones de euros, “un 200% más que en el mismo periodo del año anterior”, ha señalado el representante de UAGA, que ha criticado que ese dinero “es fruto de la especulación y los abusos que están cometiendo estas corporaciones a costa de nuestros bolsillos”.

Tan complicado es el escenario que con su protesta las organizaciones agrarias convocantes exigen al Gobierno medidas contundentes “y una actuación urgente y rápida”, ha señalado Roche. Piden al Gobierno que intervenga ante la especulación del mercado y que se regulen los precios así como una investigación de oficio a través de la Comisión de Mercados y de la Competencia con el objetivo de evitar este especulación porque lo que se temen, ha criticado el secretario general de UPA en Aragón, es que “cuatro grandes corporaciones se junte alrededor de una mesa camilla fumando puros y bebiendo whiski y marcando unos precios totalmente desorbitados marcados por esa especulación y esas prácticas fraudulentas que se están llevando por delante a cientos de agricultores y ganaderos”

Reivindican el mantenimiento de un gasóleo profesional pero también medidas fiscales, como la reducción del IVA en los precio de la energía y los combustibles y “que se devuelva el impuesto especial de hidrocarburos para aquellos sectores que utilizan vehículos mixtos como pueden ser los apicultores o fruticultores”, han destacado los representantes sindicales.

Ley de la cadena «a rajatabla»

Y exigen que se “cumpla a rajatabla” la ley de la cadena alimentaria, con la que se impide que ninguno de los eslabones cobre por debajo de los costes de producción. Porque, han señalado, mientras los gastos necesarios para producir se han triplicado, los precios que perciben los profesionales por sus producciones “están estancados en los años 80 y 90”.

El secretario provincial de UAGA ha lanzado además un mensaje al presidente del Gobierno para recordarle que ese “impuesto nuevo que se ha inventado Pedro Sánchez” tiene que tener un destino. Y eso no es otro, ha insistido que “los bolsillos de los ciudadanos, y en especial de los agricultores y los ganaderos de los que han salido los beneficios de estas empresas”. Miguel ha puesto el énfasis en el carácter estratégico del sector, “aunque algunos políticos no quieran verlo”, ha dicho, y ha recordado que el campo necesita el apoyo del Gobierno y una legislación que les permita continuar con la actividad. “Ya no podemos perder más efectivos, gran parte de las explotaciones agrarias familiares están desapareciendo por estos abusos de las empresas y la inacción de los Gobiernos, a los que pedimos que tomen medidas inmediatamente y que nos devuelva cada uno de los céntimos que ha superado el euro el precio del gasóleo” ha reiterado.

Ausencia de Asaja y Araga

Los representantes de UAGA- COAG y de UPA Aragón han lamentado la ausencia de las otras dos organizaciones aragonesas (Araga y Asaja) en la protesta de este jueves, una ausencia que sus responsables justificaron por «la forma y las fechas elegidas para las mismas. No hubo ningún intento serio de cambiar la fecha ni para la reunión preparatoria, ni tampoco se ha atendido razón alguna para las fechas elegidas unilateralmente», destacaron en una nota conjunta elaborada por Asaja y Araga. En dicho texto ambas organizaciones insistían en que «una concentración en pleno mes de julio, en medio de una ola de calor de 40 grados, con Zaragoza medio vacía y media Consejería de vacaciones y la otra media pensando en sus vacaciones de agosto, con gran parte de los agricultores afectados, ocupados con los riegos de verano, la alfalfa, la fruta y resto de trabajos de esta época, tiene muy pocas posibilidades de éxito».

«Hicimos un llamamiento a las cuatro organizaciones y los compañeros de Asaja y Araga no se dignaron a venir a la reunión convocada. Han alegado como motivos para no estar aquí la ola de calor y la campaña de riegos, pero el mismo calor tenemos todos y todos tenemos que regar y aquí estamos», ha señalado Miguel, que sin embargo, como lo ha hecho también Roche, espera que dichas organizaciones vuelvan a sumarse en unidad de acción en próximas movilizaciones.