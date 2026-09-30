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30 SEP 2026|

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Agricultura aportará 9 millones de fondos propios para compensar la subida de costes en el campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "va a estar al lado de quienes viven del campo en un momento en que producir cuesta más que nunca"

Tractor sulfatando un campo de cereal visto desde el aire./ Gobierno de Aragón
Tractor sulfatando un campo de cereal visto desde el aire./ Gobierno de Aragón

La COMARCA30 09 2026

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Agricultura y GanaderíaMundo Rural

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón aportará 9 millones de euros de fondos propios para compensar el encarecimiento de los fertilizantes y el gasóleo que sufre el sector agrario. Sumados a los 4,5 millones que llegan de la reserva agrícola europea, la ayuda superará los 13,5 millones. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera, Arancha Simón, que ha asegurado que el Gobierno de Aragón "va a estar al lado de quienes viven del campo en un momento en que producir cuesta más que nunca".

Simón ha explicado que el Departamento está cerrando las bases de las ayudas, que se publicarán en los próximos días. Llegarán a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias, ganaderos de extensivo y apicultores. "Hemos querido priorizar a los profesionales, que son los que producen nuestros alimentos y sostienen nuestros pueblos, y dar entrada a la ganadería extensiva y a la apicultura, que pocas veces están en primera línea cuando se reparten ayudas", ha señalado.

La consejera ha precisado que 9 millones es el máximo que permite el reglamento europeo, que limita lo que cada comunidad puede añadir en función de los fondos que recibe. "Aragón pone dos de cada tres euros. Nos habría gustado llegar más lejos, pero los 4,5 millones que nos llegan marcan nuestro techo, y son muy poco para lo que está soportando el campo aragonés", ha afirmado.

Simón ha defendido que el sector necesita algo más que ayudas de emergencia. "Producir alimentos es una cuestión de soberanía. Cuando un país renuncia a su soberanía energética y asume sin matices las exigencias climáticas de Bruselas, la factura la acaban pagando las familias, los agricultores y los ganaderos cada vez que sube el gasóleo o el abono. El campo quiere producir, y para eso necesita costes razonables y menos trabas", ha concluido.

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