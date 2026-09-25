Aragón pagará 70 euros la hora a los agricultores que colaboraron en la extinción de los incendios de este verano

El Gobierno de Aragón compensará a los agricultores que este verano se volcaron con la extinción de los incendios en el territorio. El presidente, Jorge Azcón, anunció este viernes que el Ejecutivo autonómico que la orden del consejero de Hacienda, que se publicará la próxima semana, contempla ayudas que ascenderán a 70 euros por hora para quienes labraron con sus tractores para hacer franjas de defensa, y de 35 euros por hora para aquellos que colaboraron en el transporte de agua y otras actividades.

Para ello, los agricultores que colaboraron en las labores de extinción deberán acreditar los trabajos mediante el certificado expedido por su Ayuntamiento de acuerdo con el modelo que se adjuntará en la citada orden.

"Aragón ha sufrido un verano en que los incendios han asolado a la comunidad autónoma. Por eso, las primeras palabras siempre han sido de agradecimiento para quienes han participado en la lucha contra el fuego. Unas palabras de agradecimiento que, además, deben ir acompañadas de una compensación económica", ha expresado el presidente.

Además, el presidente Azcón ha avanzado el transcurso de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros (FEMOGA) que el Ejecutivo pondrá en marcha una línea de ayudas para mitigar la subida de costes de fertilizantes y gasoil que afectan al campo aragonés.