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29 JUN 2026|

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Agricultura convoca 500.000 euros en ayudas para impulsar la calidad diferenciada de los productos alimentarios de Teruel

La dotación aumenta un 66% frente a la convocatoria anteriory y permitirá financiar hasta el 100% de acciones relacionadas con reforzar la identidad de productos con una fuerte vinculación territorial

Trabajadores de la cooperativa La Calandina durante sus labores./ C. O.
Trabajadores de la cooperativa La Calandina durante sus labores./ C. O.

La COMARCA29 06 2026

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Agricultura y GanaderíaFiscalidad y AyudasMundo Rural

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas destinadas al apoyo de la calidad diferenciada de productos alimentarios en la provincia de Teruel, por un importe total de 500.000 euros. Esta dotación supone un incremento del 66% respecto a convocatorias anteriores y, según sostiene el Gobierno de Aragón, refuerza el apoyo a los productos agroalimentarios turolenses vinculados a figuras de calidad diferenciada.

Las ayudas forman parte de las actuaciones recogidas en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) suscrito entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial, y el Gobierno de Aragón. Entre las líneas financiables incluidas desde el año 2022 figura el apoyo a la calidad diferenciada de los productos alimentarios de la provincia de Teruel, cuya gestión corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El objetivo de esta convocatoria es impulsar proyectos que contribuyan a incrementar el valor añadido de los productos de la provincia y mejorar la cuenta de resultados de los actores implicados en su producción, transformación, promoción y comercialización.

Apoyo a las figuras de calidad

Podrán optar a estas subvenciones los órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada definidos en la Ley de Calidad Alimentaria de Aragón, siempre que tengan sede social en la provincia de Teruel. La convocatoria incorpora mejoras respecto a las ayudas de 2024 y 2025, con el objetivo de adaptarse mejor a la realidad de las figuras de calidad diferenciada de la provincia de Teruel.

Entre los cambios introducidos, se han revisado las actuaciones y los gastos que pueden recibir ayuda, y se han revisado el sistema de concesión y los criterios de valoración para facilitar que más entidades puedan acceder a esta línea. Las ayudas se tramitarán mediante concurrencia competitiva simplificada y podrán cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables, según la puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes.

Valor añadido en origen

Las figuras de calidad diferenciada son una herramienta fundamental para proteger los productos ligados al territorio, reforzar su reconocimiento en los mercados y favorecer que el valor añadido se quede más cerca de quienes producen y transforman. En la provincia de Teruel, estas figuras contribuyen además a generar actividad económica, apoyar al tejido agroalimentario, impulsar la comercialización y reforzar la identidad de productos con una fuerte vinculación territorial.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. La documentación deberá presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

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