El Gobierno de Aragón derogará la Ley de Agricultura Familiar

La Consejería de Agricultura va a derogar la «Ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón«. Ante la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, el consejero Ángel Samper, ha marcado las líneas de trabajo a seguir en los próximos cuatro años.

Ha insistido también en dos cuestiones importantes. «Desde esta Consejería no vamos a aprobar ninguna normativa con un trasfondo ideológico. Vamos a aplicar el sentido común y el respeto al sector», explicó Samper. Defendió que la Ley de protección y modernización de la agricultura familiar no respondía a las necesidades reales del sector primario, tal como se trasladó a la anterior Consejería en un documento firmado por casi todos los integrantes del sector. «Apenas puesta en marcha, son ya innumerables los problemas que está generando esta ley. Propondremos su derogación», aseveró.

Ante su primera comparecencia en la Comisión de Agricultura, ha desgranado los aspectos generales de sus diferentes direcciones generales. Ha hablado de «elevar la alimentación al lugar que le corresponde en importancia en la sociedad, al igual que la educación y la sanidad». «Sin agricultores, ganaderos y una industria agroalimentaria de calidad, la sociedad no puede vivir», sentenció.

EHE y Sharka

Con respecto a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) Samper aseguró que el Departamento «está al lado de los ganaderos». «Hemos llegado y nos encontramos con la caja que no es nuestra, tendré que inventar presupuesto», dijo. El titular de Agricultura también ha defendido que «no se puede pasar por encima de los criterios técnicos» a la hora de acometer los criterios para las indemnizaciones. «Si los técnicos dicen que con esta enfermedad no podemos actuar de forma diferente que con otra, tenemos que respetarlo. El tema de la indemnización de las muertes corresponde al Ministerio. Nunca podemos entrar en confrontación en cuestiones de sanidad, por responsabilidad», aseveró. Samper aseguró que si los criterios del Ministerio cambiasen en esta materia, el Ejecutivo Aragonés intentará posicionar dinero en la caja para dotar presupuesto para tal efecto. «No podemos hacer otra cosa que lo que hemos hecho, trabajar desde el primer momento con el tema de la EHE, antes de entrar estábamos ahí», concluyó.

Otro ejemplo reciente son las medidas que se establecieron para controlar el virus de la Sharka, por el que se declaró de utilidad pública la lucha contra el mismo, obligando a arrancar los árboles afectados en unos términos concretos. Es el caso de Mazaleón donde se arrancaron el 80% de los árboles afectados. «Vamos a derogar dicha orden”, aseveró el Consejero.

La derogación de la ley que obligó a arrancar el 80% de los melocotoneros (120 hectáreas) y una línea de ayudas directas para los afectados fueron las dos medidas que la alcaldesa de la localidad, Rosa Orona, solicitó recientemente en una reunión con el presidente de la DPT, Joaquín Juste y el consejero de Agricultura de la DGA, Ángel Samper. La primera edil ha asegurado que la situación en el pueblo después de tres años es «límite» y que prácticamente todos los vecinos afectados, la mayoría de los 400 habitantes que tiene el pueblo, están sobreviviendo a base de ahorros o créditos.

Otras prioridades

Con respecto a la mujer en el mundo rural valoró que «hay que incentivar, promocionar y auspiciar el papel de la mujer en el medio rural por razones de mucho más peso que en el resto de sectores productivos, pero los mecanismos que se pongan en marcha desde esta Consejería no serán los de cotas que la releguen a números«. «Creemos que el papel de la mujer en el medio rural es tan extraordinariamente importante y necesario que incentivaremos su incorporación real en todos los estratos de producción», explicó el consejero.

Dentro de los objetivos a trabajar, está acercar la ruralidad al mundo urbano, crear un espacio en la gran ciudad par que los niños aprendan y se diviertan conociendo el mundo rural y proponer contenidos sobre el sector primario en la escuela.

El relevo generacional y la mujer fueron otros de los puntos tratados por el consejero Samper. “Es muy doloroso ver como jóvenes que lo han apostado todo ven truncadas no sólo sus ilusiones sino su proyecto de vida en el territorio. No podemos permitir que jóvenes que decidieron su incorporación con ilusión lo abandonen por motivos ajenos a ellos”, comentó.

La mejora de la PAC, incentivar a los seguros agrarios para universalizarlos, mejorar la digitalización, hacer leyes que de verdad sean cercanas a la realidad del campo y mayor asignación de presupuestos para la promoción de los Alimentos Nobles de Aragón estuvieron en el desarrollo del discurso del responsable del Departamento de Agricultura.

Samper recalcó su vocación de servicio público y de interés general. Destacó también el enfado de los administrados con respecto a la administración para lo que puso un ejemplo hallado estas semanas: «recién aterrizado en la Consejería me he encontrado con un volumen importante de recursos desestimados presentados hace tres años atrás que tengo que firmar yo estos días ¿es normal?».

Samper dio las gracias en primer lugar a VOX por permitirle asumir esta responsabilidad. Antes de detallar las líneas de actuación de la Consejería adelantó el libro de «estilo» . «Siempre he creído que el alma de un equipo son sus personas y los valores que los sustentan. Por ello me he rodeado de los mejores. Todos son excelentes profesionales que vienen del sector por lo que son conocedores de los problemas a tratar» .

Respondió a las interpelaciones de los grupos parlamentarios y finalizó insistiendo «en dejar la ideología a un lado y trabajar por los aragoneses que son los que importan«. De nuevo ha defendido el prestigio de su equipo, de todos y cada uno de ellos. «Ética y moral son las palabras que debemos traer a menudo a nuestras conversaciones y a la política», reiteró el Consejero Samper.