El agua de Caspe no es potable hasta nuevo aviso debido a un exceso de turbidez

El Ayuntamiento de Caspe informa que el agua de la red de distribución del municipio no es potable en estos momentos debido a la elevada turbidez provocada por las últimas lluvias. No es apta para beber ni para elaborar alimentos. Así lo ha hecho saber este mediodía la empresa Aqualia. Por el momento, no se puede estimar cuando estará resuelto.

Los últimos controles analíticos realizados en Caspe han reflejado un exceso de turbidez en el agua distribuida al municipio derivada del estado del agua captada afectada por las escorrentías producidas por las intensas lluvias. La empresa, en colaboración con el Ayuntamiento de Caspe, y con las autoridades sanitarias, está estudiando diferentes medidas para solventar la situación en el menor plazo de tiempo posible.

La turbidez es un indicador de calidad que se corresponde con las partículas en suspensión presentes en el agua, generalmente arcillas, que confieren un aspecto organoléptico rechazable para el consumidor.