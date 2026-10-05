Aguaviva arranca la cuenta atrás para su feria con la presentación de un cartel que une agricultura, ganadería y paisaje

La XXXI Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva ya tiene cartel anunciador con la propuesta titulada 'Hilo rural', obra de la diseñadora alcorisana Sofía García Sanz, que de esta forma vuelve a vincular su trabajo con el municipio tras resultar también ganadora del concurso del cartel de las Alfombras del Santísimo Misterio en su última edición.

La 31ª edición de la Feria de Aguaviva se celebrará los próximos 14 y 15 de noviembre, reuniendo una vez más a profesionales, visitantes y público en torno a los productos, servicios y propuestas vinculados al territorio. Junto a su vertiente comercial, el certamen desempeña un importante papel como espacio de dinamización social y cultural, con una programación de actividades complementarias que invita a disfrutar de la feria desde diferentes perspectivas, fomenta la convivencia y contribuye a enriquecer la vida del municipio durante todo el fin de semana.

La composición del cartel anunciador parte de un elemento tan sencillo como simbólico: un hilo de lana que, a través de un recorrido continuo, va dando forma a distintos elementos representativos de la localidad y del certamen ferial. La ganadería, la agricultura y el paisaje se entrelazan en una misma imagen para reflejar la conexión entre las personas, los productos y los recursos que definen la identidad del medio rural.

Con esta propuesta, el cartel traslada una mirada creativa sobre las raíces y la esencia de Aguaviva, poniendo en valor la tradición, el territorio y la estrecha relación entre el municipio y su entorno. Una imagen que, a través de un lenguaje visual sencillo y reconocible, sirve de carta de presentación para una nueva edición de un evento que constituye una de las principales citas del calendario local.

Cabe reseñar que continúa abierto el plazo para reservar espacios expositivos en las diferentes zonas del recinto ferial y que los expositores que formalicen su participación durante esta semana podrán beneficiarse todavía de un descuento del 20% en el precio de los puestos. Las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del teléfono 978 848 234 o del correo electrónico info@aytoaguaviva.es.

Por último, el Consejo Ferial quiere agradecer también la participación y el interés de todas las personas que han concurrido al concurso del cartel anunciador, así como el alto nivel de calidad y la diversidad de las propuestas recibidas desde puntos tan diversos de la geografía española como las tres provincias aragonesas, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid o Andalucía. Una respuesta que refleja el atractivo de esta convocatoria y que contribuye, edición tras edición, a enriquecer la imagen de la Feria de Aguaviva.