Las calles y plazas vuelven a ser este miércoles escenario de concentraciones y actos varios para condenar la violencia machista. Este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ciudadanía, asociaciones, comarcas y ayuntamientos han convocado diferentes acciones para mostrar la repulsa a una violencia que ya ha matado a 46 mujeres en este 2026.

En muchos casos, las acciones se alargarán en el tiempo para alcanzar a más pueblos, y en otros, comenzaron ya días atrás.

ACTOS DESTACADOS 25-N

Este miércoles día 25, a las 10.30, en Andorra habrá una mesa informativa de 10.30 a 12.30 en la calle Ramón y Cajal (peatonal); que también estará de 9.00 a 10.00, en Ariño; y de 11.00 a 12.00, en Oliete. Todos los actos en la comarca Andorra-Sierra de Arcos están organizados desde la Mesa Comarcal para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.

A mediodía saldrán a las plazas en diferentes poblaciones. A las 12.00, en Alcorisa comenzará una concentración y un minuto de silencio convocado por el área de Igualdad del Ayuntamiento, con las asociaciones locales. Será en la plaza de Los Arcos.

A esa misma hora, en Caspe, también habrá concentración, en este caso, en la plaza de España convocada por el área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento. El acto contará con la colaboración de usuarios de ADISLAF y habrá una lectura de manifiesto.

Ya por la tarde, a las 17.00 será en La Puebla de Híjar donde se dé lectura de un manifiesto en la plaza de España, que enlazarán con un taller de resina en la Asociación de Mujeres.

A las 18.00, Andorra acogerá uno de los actos centrales en la plaza del Regallo. Comenzará con una performance titulada ‘Hebra’, una pieza breve de danza creada e interpretada por la bailarina Laura Bailón. Habrá una concentración y lectura de manifiesto contra la violencia machista.

En Alcañiz habrá doble convocatoria. A las 19.00, se leerá un manifiesto en el Solar de Sindicatos en la avenida Aragón, en un acto organizado conjunto entre Ayuntamiento y Comarca del Bajo Aragón. Media hora más tarde, a las 19.30, la concentración será convocada por el Bajo Aragón Feminista, y será en la plaza de España con el lema ‘Ya basta de violencia contra las mujeres’ para enlazar, a las 20.00, con la proyección de la película ‘Ellas hablan’, en el Liceo con la colaboración del ciclo de cine Delicatessen.

Más allá del 25-N: música, cine, teatro y formación

Durante los siguientes días, el jueves 26 de noviembre a las 20.00, Alcorisa acogerá la actuación de Silvia Sanjuán. Cantará en el CC Valero Lecha con el espectáculo cantando a las mujeres compositoras e intérpretes en español con ‘No solo musas’.

Un día más tarde, el viernes 27, en Andorra a las 19.30 se pondrá en escena ‘La decisión de Lola’, teatro adulto con Factory Espectáculos en el Espacio Escénico.

El teatro también saltará a las tablas el domingo día 29 a las 12.00 en Peñarroya de Tastavins. Será con la obra ‘Ponte las pilas, Pilar’, con la compañía Las Pilis (Shaila Romero, Ester Blanco, Sonia Bel y Lydia Vera), en el Espacio Multiusos.

El lunes, 30, a las 17.00 en Estercuel se organizará un café-tertulia con la proyección de la película ‘La Furia’, de Gemma Blasco en el el Salón Social. Para diciembre, el miércoles día 2 se proyectará a las 18.00 en Andorra ‘Somos sobrevivientes’. El documental está dirigido por Ángel Martínez Saló, y producido en colaboración con la Asociación Somos Más. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura.