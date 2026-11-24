En lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas, la última se confirmó este mismo martes víspera del 25-N. La cifra supera al año pasado en las mismas fechas, con 38. Esto significa que 1.388 mujeres han sido asesinadas en el país desde que hay registros en 2003. Este miércoles 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en calles y plazas de todo el país se leerán manifiestos de condena y reivindicación con diferentes actos.

También en el Bajo Aragón, donde la unidad especializada Viogén de la Guardia Civil en Alcañiz mantiene 93 casos activos en el sistema en seguimiento y protección a 92 mujeres, ya que una de ellas tiene dos. Los niveles que plantea esta protección se fija en extremo, alto, medio y bajo, con y sin medidas judiciales. Ninguno de estos casos se sitúan en alto y extremo, niveles que sí se han llegado a alcanzar. De los 93 actuales, 76 están en riesgo bajo y 17 en medio. La situación de la víctima se revisa de forma mensual en los niveles medios, y cada dos meses en el nivel bajo.

“Vivimos en un territorio pequeño y eso hace que nunca perdamos el contacto con la víctima, siempre sabemos de todas ya sea porque las vemos, nos llaman ellas o en el propio seguimiento que hacemos nosotras”, apunta Cristina González, agente que compone la unidad junto a Susana Herrera, quien incide en la relevancia del trabajo que realizan los puestos de Guardia Civil de cada población. “Los compañeros conocen bien sus pueblos, a la gente y, por lo tanto, también a las mujeres que están en protección. El flujo de información entre la unidad y los puestos es constante”, dice.

Las agentes Susana Herrera, de pie; y Cristina González, de la unidad Viogén, en el cuartel de Alcañiz. / B. Severino

Cifras no estancas y traslado de casos temporales

También insisten en que las cifras no son estancas en el tiempo, y que de un día para otro pueden darse altas y/o bajas. No todos los casos de los que hacen seguimiento desde Alcañiz han ocurrido en el territorio, ya que también se ocupan de las mujeres bajo protección que están en la zona de manera temporal. Cuando una mujer se traslada, se traslada también el caso a la unidad de la zona en la que esté, y lo mismo sucede con las bajoaragonesas que se trasladan a otros lugares de forma temporal, que el caso se inactiva en Alcañiz.

En la unidad que opera desde el cuartel de Alcañiz se centralizan todas las denuncias interpuestas en cualquiera de los puestos de la demarcación. Viogén en Alcañiz está operativo desde febrero de 2017 y sobrepasó los 40 casos en 2020, mientras que en 2023 el seguimiento ya ascendía a 64. El año pasado en torno al 25-N, los casos superaban el centenar con 101 activos.

La prevención desde el Plan Director en centros educativos

Mientras que los seguimientos desde Viogén corresponden a la “labor reactiva” de la unidad al actuar porque ya se ha cometido el hecho delictivo, con el Plan Director realizan todo el trabajo de prevención. La Guardia Civil forma parte de este programa a nivel nacional que imparte charlas en colegios, institutos para AMPAs y donde se soliciten.

La agenda crece porque las charlas son cada vez más demandadas en temas varios, pero principalmente sobre los riesgos en internet, el acoso escolar y convivencia e igualdad, y violencia de género. “Se pretende hacer ver a los jóvenes que sus actos pueden llegar a tener consecuencias penales, y en el caso de las víctimas, que sepan identificarse como tales porque muchas veces no lo ven”, explican. “Si de una de las charlas conseguimos esto en una persona, ya es muy grato”, añaden.

La tendencia de las cuentas 'curis'

Internet es transversal, de hecho, una de las cosas que más preocupan en la actualidad son las llamadas cuentas ‘curis’, tendencia especialmente en Instagram y TikTok. Son cuentas falsas de perfiles de centros educativos que se dedican a difundir contenido vejatorio a miembros de la comunidad educativa desde alumnado a docentes o personal. “Internet no es una red anónima, todo deja huella y más tarde o más temprano se va a dar con la persona y tendrá que asumir las consecuencias”, advierten.

En este sentido, docentes y familias también solicitan charlas para conocer más, al tiempo que las propias agentes están en constante formación. Y es que cada vez el acceso a los teléfonos móviles es más temprano, y no saber hacer buen uso puede derivar en prácticas que pueden acarrear unas consecuencias que se aplican a los padres en caso de los menores. “A veces la agresión, el acoso o el bullying no se da en el centro educativo, sino en internet, o sucede que el agresor es del centro y el agredido es externo y viceversa… Los escenarios son muchos y a los equipos directivos les preocupa conocerlos y saber cómo actuar”, apuntan. En el Plan Director abordan desde 4º de Primaria hasta 4º ESO.