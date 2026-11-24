Alcañiz celebrará su Mercado Navideño en la plaza de la Constitución durante el próximo fin de semana. Un total de 17 casetas de comercios, asociaciones y viajes de estudios de 4º de la ESO, pondrán a la venta todo tipo de productos navideños: flores, decoración navideña, libros, productos de estética, embutidos, quesos, turrones, tartas, etc. Habrá también espacio para apoyar la labor de diferentes asociaciones locales de carácter social que trabajan en el entorno de la salud, la asistencia social y la protección de animales.

El sábado, el Mercado Navideño estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00, mientras que el domingo lo hará de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00.

Habrá un photocall navideño, ofreciendo una fotografía gratuita a todo aquel que así lo desee. Además, un carrusel infantil y una churrería endulzarán la experiencia de esta edición 2026 del Mercado Navideño de Alcañiz.