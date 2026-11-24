La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a alrededor del 10% de la población. Este domingo, 35 familias de niños del territorio con esta dificultad se reunieron en la sede de la Comarca del Bajo Aragón en una jornada de la Asociación Dislexia Aragón (ADA). Este trastorno se manifiesta mediante dificultades para reconocer las palabras de forma precisa y fluida, así como problemas de ortografía y decodificación. A pesar de que no afecta a la capacidad intelectual, requiere una detección temprana y adaptaciones metodológicas para prevenir el fracaso escolar.

En este contexto, la jornada 'Aterrizando en la Dislexia' ofreció herramientas prácticas sobre conciencia fonológica y asesoramiento para garantizar la igualdad de oportunidades en colegios e institutos. Una cita dirigida tanto a familias como a docentes para ampliar sus conocimientos y mejorar el acompañamiento a los menores con dislexia.

Pilar Talabante, disléxica, madre de un niño con dislexia y vocal de la junta de ADA, ha pasado este martes por los micrófonos de Radio La Comarca para narrar su experiencia. "Los tres pilares más importantes para una persona con dislexia es el logopeda, la familia y el colegio. Si falla alguna de estas bases, nos arriesgamos a que el niño lo pase muy mal", ha asegurado. Durante la sesión del domingo, los asistentes pudieron conocer aspectos clave para el acompañamiento diario desde casa.

La jornada también puso el foco en el entorno educativo, otra de las piezas fundamentales. De hecho, tal y como señala Talabante, una detección temprana ayuda a evitar la frustración de los menores. Además, insiste en la necesidad de que los profesores se adapten a las necesidades de estos alumnos: "Se pueden dar ya ayudas, no sobrecargar los deberes o no mandar lo que se ha dejado sin hacer en casa también para deberes". Para ello, es fundamental que el centro educativo reconozca las necesidades del alumno y aplique las adaptaciones necesarias para que pueda seguir las clases, superar el curso y realizar los exámenes en igualdad de condiciones.

Ante esta situación, desde la asociación exigen "herramientas a los profesores, a los centros y a las familias para que podamos trabajar y eso depende de la Administración autonómica". Además, Talabante ha lamentado que hace un año y medio enviaron cartas a los directores provinciales y que, desde entonces, "no hemos tenido ninguna contestación".

Factor de riesgo para sufrir acoso escolar

"Hemos encontrado un factor de discriminación entre los amigos. Cuando un niño con dislexia lee en voz alta ya lo etiquetan como 'el tonto de la clase'", ha denunciado. Por ello, pide que se evite este tipo de situaciones para que los menores no sean objeto de burla por parte de sus propios compañeros. "Sufrimos mucho", ha sentenciado.

Talabante explica que no se trata de un problema relacionado con la inteligencia, sino con el procesamiento de la información. "Tenemos un procesamiento muy lento y tenemos una memoria de trabajo muy cortita, es imposible llevar una agenda", ha detallado. Aunque la intervención logopédica puede contribuir a mejorar estas dificultades, la dislexia persiste a lo largo de la vida. En este sentido, Talabante señala la lectura y la comprensión lectora como sus grandes debilidades.

La iniciativa tuvo una gran acogida entre las familias participantes, que resaltan la importancia de este tipo de espacios para "resolver dudas, compartir experiencias, avanzar hacia una mayor comprensión de la dislexia en las aulas y que cada vez más los docentes se formen y adapten a nuestros hijos con dislexia, ya que la ley en Aragón marca las adaptaciones para estos alumnos con dislexia".