Aguaviva recibe el domingo a los atletas de la intercomarcal

Los alrededores de la ermita de Santa Bárbara de Aguaviva serán el escenario el domingo del Cross Comarca del Bajo Aragón prueba incluida dentro del octavo circuito intercomarcal de carreras escolares.

En la presentación de la prueba que ha tenido lugar en la sede comarcal, el alcalde aguavivano Aitor Clemente, ha dejado muy claro que, «la oportunidad de organizar una carrera de estas características nos hace mucho ilusión porque moviliza a mucha gente y aúna deporte y turismo, será un día importante para nosotros». Por su parte el consejero de deportes, Eduardo Orrios, precisó que, «estas citas deportivas son todo un reclamo turístico para que la gente que se acerque conozca la comarca y en particular Aguaviva».

La cita, es la octava del calendario, tras las disputadas en Alcorisa, Calanda, Caspe, Alloza, Andorra y Albalate. Para la ocasión se han preparado cuatro circuitos con otras tantas distancias: circuito A de 1.300 m., circuito B de 1.000 m., circuito C de 630 m. y circuito D de 475 m. De este modo la popular masculina y femenina disputarán la prueba sobre una distancia de 7.800 m. (seis vueltas al circuito A) . La juvenil femenina lo hará sobre un total de 3.900 m. (tres vueltas al circuito A) y los masculinos sobre una distancia de 5.200 m. (cuatro vueltas al circuito A). Desde la categoría sub 16 a la iniciación las distancias se reducen y van desde los 4.000 m. para los sub 16 masculinos hasta los 475 m. para la iniciación masculina y femenina. La carreras de los escolares discurrirán por los circuitos B, C y D.