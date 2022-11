Aguaviva recupera su feria y conmemora el centenario de la cita comercial

Aguaviva celebra este próximo fin de semana una nueva edición de su Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, que este año conmemora su centenario, que tenía que haberse celebrado el pasado año pero que tuvo que suspenderse por la pandemia. El alcalde de la localidad, Aitor Clemente, recordó que la de Aguaviva “es una de las ferias con más solera en la provincia, pero sobre todo en el Bajo Aragón histórico”. Cuenta con el tradicional concurso de razas ovinas en el Pabellón de Ganadería y la amplia exposición de productos alimentarios, de servicios, textiles y otros, además de material agrícola, así como el extenso mercado ambulante. El horario de la feria será el sábado de 12 a 20 horas y el domingo de 10 a 20 horas.

Clemente ha explicado también las actividades más destacadas del programa, que este año conmemora el centenario del certamen ferial. Al no poder celebrarse el pasado año la feria, la localidad conmemora este 2022 el centenario y lo hace con novedades en la programación de actos, pero también consolidando espacios puestos en marcha en anteriores ediciones.

“La feria tiene ya una estructura muy consolidada pero creemos que se tiene que adaptar a las necesidades y a los nuevos tiempos por lo que, año a año, introducimos pequeños cambios que la mantengan viva”, ha señalado el alcalde. Así, este año repetirá la zona de artesanía, diferenciada de las otras áreas, y también la miniferia de la cerveza artesana, junto al stand de los tradicionales bocadillos de salchichas. También se incluirá el patio del colegio público como espacio de juegos infantiles y el espacio para cata de vinos con caldos del territorio.

Entre las novedades el alcalde ha destacado las actuaciones musicales junto a la zona gastronómica, con el objetivo de convertir este espacio en uno de los escenarios principales de la feria. También habrá trashumancia de ganado vacuno junto con caballos el sábado a las 11 de la mañana, un acto organizado por la Peña Taurina de la localidad, quienes también han preparado el encierro de bueyes y de vacas y toro embolado. Además, habrá verbena el viernes noche que se suma a la ya habitual del sábado noche, organizadas por la comisión de fiestas.

Está previsto también que haya una exhibición de talla de esculturas de madera con motosierra a cargo del Equipo Hacha, que se sortearán entre las compras efectuadas en la feria, con el objetivo de incentivar el consumo. El programa incluye también una mesa de intercambio y taller de extracción de semillas, organizados por la Red de Semillas de Aragón y la Plataforma El Bergantes no se toca, y una exposición sobre el XX aniversario del Autocross de Aguaviva, que se celebrará el domingo de la Feria.

Los detalles de la cita se presentaron este miércoles en la Diputación de Teruel con el diputado de Agricultura y Ganadería, Antonio Pérez, y también con el propio alcalde. Pérez ha recordado el apoyo que la institución provincial presta a los ayuntamientos para la organización de estas citas feriales, a través de una línea específica de subvenciones, además del apoyo técnico y de aportación de animales desde la Finca El Chantre.

En concreto, la Diputación ha aprobado una subvención de 4.285,70 euros dentro del programa de ayuda a Ferias agropecuarias provinciales para la organización de las mismas. Y además, aporta soporte técnico en la organización de la feria y para exposición dos lotes de ovino y dos sementales de ovino de obsequio para sortear entre los expositores de ganado ovino. “La feria de Aguaviva es una feria multidisciplinar en la que se juntan muchos bajoaragoneses y disfrutan de productos y comercios tradicionales así como de la ganadería y la maquinaria”, ha destacado el diputado.

Programación Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva 2022

Viernes 18 de noviembre

00.00 – Verbena con la Disco Móvil DML, en la Carpa del Campo de Fútbol. Organizado por la Comisión de Fiestas (entrada gratuita).

Sábado 19 de noviembre

9.00 a 10.00 – Recepción de empresas, expositores y ganaderos, así como de los caballistas participantes en la trashumancia.

10.30 a 11.00 – Almuerzo para ganaderos participantes en la Feria y posterior Celebración del XIV Concurso Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa.

11.00 – Inicio de la trashumancia de ganado desde la zona de San Gregorio. Organizada por la Peña Taurina de Aguaviva.

11.30 – Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.

11.45 – Pasacalles hasta el Recinto Ferial acompañados por los Gigantes y Dulzaineros de Alcorisa. Continuación del pasacalles por el Recinto Ferial tras la inauguración de la Feria.

12.00 – Inauguración de la 27ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, junto a la Glorieta de C/ San Lorenzo – C/ Figueral.

12.00 a 14.00 – Juegos de Madera Familiares y actividad ‘Tablas y tablitas’, en el patio del Colegio Público.

13.00 – Llegada aproximada de la trashumancia, junto al Pabellón de Ganadería.

13.15 – Vermú musical con la actuación de Los del Chimbao, junto a la Glorieta de C/ San Lorenzo – C/ Figueral.

13.30 – Entrega de premios del VIII Concurso de Fotografía, en el Colegio Público.

16.00 a 18.00 – Juegos de Madera Familiares y actividad ‘Tablas y tablitas’, en el patio del Colegio Público.

17.00 – Encierro infantil con bueyes y carretón embolado, por las calles del centro de la localidad. Organizado por la Peña Taurina de Aguaviva.

18.30 – Tardeo musical con la actuación de Los del Chimbao, junto a la Glorieta de C/ San Lorenzo – C/ Figueral.

22.30 – Corro de vacas y toro embolado, por las calles del centro de la localidad. Patrocinado por la Peña Taurina de Aguaviva.

00.30 – Verbena con la Orquesta Vendetta Show y Disco Móvil DML, en la Carpa del Campo de Fútbol. Organizado por la Comisión de Fiestas.

Domingo 20 de noviembre

10.00 – XX Autocross de Aguaviva, puntuable para el Campeonato de Aragón. Organizado por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope.

11.00 a 17.00 – Exhibición de talla de esculturas de madera con motosierra, a cargo del Equipo Hacha, en la Plaza de la Cooperativa. Patrocinado por Motosquin.

11.00 – Mesa de intercambio de semillas, junto a la Glorieta de C/ San Lorenzo – C/ Figueral. Organizada por la Red de Semillas de Aragón y la Plataforma El Bergantes no se toca.

11.30 – Entrega de Premios del XIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa, en el Pabellón de Ganadería.

12.00 a 14.00 – Juegos de Madera Familiares y actividad ‘Tablas y tablitas’, en el patio del Colegio Público.

12.00 – Cata de vinos del Bajo Aragón a cargo de la enóloga Esther Ibáñez, en el Centro de Servicios Municipales (C/ Larga, 17), con inscripción previa.

14.00 – Comida de Hermandad de Ganaderos en el Bar Polideportivo.

16.00 a 18.00 – Juegos de Madera Familiares y actividad ‘Tablas y tablitas’, en el patio del Colegio Público.

16.30 – Taller de extracción de semillas a cargo de Víctor Vidal, junto a la Glorieta de C/ San Lorenzo – C/ Figueral. Organizado por la Red de Semillas de Aragón y la Plataforma El Bergantes no se toca.

Exposiciones temáticas

-Exposición ‘Es-cultura’, organizada por el alumnado del Colegio Público de Aguaviva.

Lugar: Colegio Público de Aguaviva (C/ Escuelas)

-Exposición VIII Concurso Fotográfico de Aguaviva.

Lugar: Colegio Público de Aguaviva (C/ Escuelas)

-Exposición ‘XX Aniversario Autocross de Aguaviva’, organizada por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope.

Lugar: Cooperativa San Lorenzo, junto Pabellón Ganadería (C/ Escuelas)