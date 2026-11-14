Aguaviva recupera su actividad ganadera en una feria con 200 expositores: «Es una cita imperdible para todo el Bajo Aragón»

Aguaviva ya se encuentra inmersa en uno de sus fines de semana más importantes. La 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural ha arrancado este sábado por todo lo alto con la recuperación de la actividad ganadera como gran protagonista. Todo ello en un recinto ferial que mantendrá abiertas sus puertas hasta el domingo con 200 expositores y todo tipo de actividades colindantes.

Cientos de vecinos han aprovechado ya este primer día de feria para acercarse hasta Aguaviva y disfrutar de un evento que ha ido mejorando en cada edición y que "ya es una cita importante más allá del pueblo". "Creo que todo el Bajo Aragón Histórico marca en su calendario la celebración de nuestra feria. En 2014 apenas teníamos tres actividades paralelas a la parte comercial, y este año tenemos unas 15", ha celebrado el alcalde, Aitor Clemente.

Para él, la de este año es doblemente especial al despedirse con esta legislatura de su cargo político después de 12 años. De hecho, su labor por el pueblo ha sido destacada durante la inauguración: "Es una persona que ama a su pueblo profundamente. Es de esos alcaldes que han dedicado tiempo de su vida para mejorar la de los demás", ha defendido Carmen Herrarte, Directora General de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón.

El pistoletazo de salida de la feria se ha producido, como siempre, en las inmediaciones de la Glorieta junto a la calle San Lorenzo, un espacio que se llena de vida durante todo el fin de semana gracias a actuaciones musicales, el stand de bocadillos de salchichas o cervezas artesanales. "Anteriormente, prácticamente era una trasera de la feria, y ahora se ha convertido casi en el corazón del recinto ferial", ha defendido orgulloso Clemente. Precisamente después de su inauguración se producía ahí mismo la primera de esas actuaciones, con el grupo 'The Foxers', llegados desde La Mata de Los Olmos. "Es importante contar con los vecinos del territorio, para darles un espacio y que puedan tener su visibilidad", ha añadido.

















Primer día de actividad de la 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva / C.O.

Aunque la mañana ha empezado pasada por agua, para mediodía el sol ha recuperado protagonismo y los stands han podido abrir con normalidad. Como es habitual, han llegado puestos de distintos puntos de Aragón, pero también de otras partes del país como Castilla y León ofreciendo embutidos, pastas o joyas artesanales, entre otras propuestas. En total, Aguaviva suma este año 100 y 110 puestos de venta ambulante. Por la mañana también han triunfado otras actividades como la trashumancia, muy seguida especialmente por los más pequeños.

Otro de los puntos más concurridos ha sido el recinto ganadero. El evento también cuenta con una exposición de ganado del Chantre que consta de las siguientes muestras: dos lotes de seis hembras de Rasa Aragonesa y dos sementales de ovino; uno de Raza Rasa Aragonesa y otro de raza Ojinegra a sortear entre los ganaderos expositores. Además, el sábado también estará marcado por la celebración del castillo de fuegos artificiales que no se pudo llevar a cabo durante el verano.

Actividad todo el fin de semana

El recinto ferial permanecerá abierto el domingo 15 de noviembre, de 10.00 a 20.00. El día llegará cargado de propuestas deportivas, divulgativas, gastronómicas y familiares. A las 10.30 se celebrará el XXIV Autocross de Aguaviva, puntuable para los Campeonatos de Aragón y Cataluña de la especialidad. A las 11.30 tendrá lugar la entrega de premios del XVIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa, en el Pabellón de Ganadería. A mediodía, a las 12.00, el Centro de Servicios Municipales acogerá una charla divulgativa y degustación de chocolates artesanos a cargo de Chocolates Artesanos Isabel, una actividad para la que será necesaria inscripción previa.

Paralelamente, desde las 12.00 y hasta las 18.00 el patio del Colegio Público ofrecerá una propuesta especialmente dirigida al público familiar, con juegos de madera y la actividad «Tablas y Tablitas», a cargo de Juegaragón. La música volverá a llenar el entorno de la glorieta de las calles San Lorenzo y Figueral a las 12.30, con una sesión vermú protagonizada por Aurora Beltrán, cantante del grupo Tahúres Zurdos. Como cierre de la programación dominical, a las 14.00 se celebrará la Comida de Hermandad de Ganaderos en el Bar Polideportivo.