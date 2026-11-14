Sonia Camón: «Toda mi vida está vinculada al dibujo. Si el arte siempre se ha juzgado, con la IA todavía más»

«Me he dado cuenta de que toda mi vida está vinculada al dibujo», dice. Era el antídoto que aplicaba su madre para calmar a una hija muy inquieta. «Yo era muy movida, y ella siempre llevaba una libreta y un lápiz encima y así me calmaba un poco», argumenta. Sonia Camón Tena (Caspe, 1998) fija en esos momentos de búsqueda del sosiego el inicio de su relación con el dibujo. Según fue creciendo, el lazo se fue estrechando. Tanto, que ahora las artes son son su vida.

Trabajo propio de diseño de marca y packaging de bodegas y vinos. / Sonia Camón

Eso no siempre lo tuvo claro, tuvo que descubrirlo porque al acabar secundaria iba a tomar el camino de las ciencias. Aunque le gustaba el dibujo, no lo contemplaba ni como unos estudios ni como una salida profesional. Tampoco tomó nunca clases por mucho que en casa se lo propusieran, ni se planteó un bachiller de Artes porque todo eso lo asociaba a Bellas Artes. «No me veía yo pintando cuadros, para mí era eso», asegura. «Me encantaba el lápiz, tanto el clásico como los de colores, y hacía dibujos de profesiones porque era muy ejecutora y muy retratista. Fue fluyendo hasta que derivó en retratos de personas reales», sonríe.

Trabajo propio de diseño de marca y packaging de bodegas y vinos. / Sonia Camón

Reconoce que durante mucho tiempo su talón de Aquiles fue que la creatividad fluyese. «No me salía y lo pasé mal porque te comparas con compañeros que son muy rápidos y que enseguida sacan una idea. No había manera y no por falta de interés, al contrario, y es muy frustrante», se sincera.

Con los años aprendió a darle a cada cosa su espacio y atención, y con la creatividad también. El universo de las artes es amplio y complejo, y no es sencillo pero un atasco de creatividad puede frenar muchos talentos. «Si estás en el mundo del arte porque te gusta y lo sabes hacer, la parte que se te dé peor hay que trabajarla de otra forma, hay recursos», anima. Ella lo hizo, y ahora como diseñadora gráfica en una agencia es donde ha adquirido una mayor fluidez. «Estoy todo el día activa con muchos proyectos y eso me da recursos, mucha agilidad», dice.

Fue su amiga María Poblador la que la llevó por el camino de las artes al desgranarle el programa de Bachillerato de Artes en Alcañiz. Aquello era mucho más que pintar cuadros, había variedad de asignaturas, entre ellas, Dibujo. «Desde ahí ya fue todo rodado», ríe. En Alcañiz le hablaron del grado de Ilustración en Teruel y se matriculó. Fue, además, la primera promoción y allí conoció al masino Catalin Vasile. También conoció los programas informáticos y con la intención de seguir formándose se fue a Castellón a estudiar el grado de Diseño Gráfico. Se encontró con un mundo tan fascinante que ahora es su vida. «Eso era lo mío», sonríe.

Admite que «todo suma» y que el dibujo sigue ahí en su base en un trabajo que va mucho más allá e implica desde pensar ideas con la maquetación de un cartel o una web hasta idear la posición de los elementos ya sea una ilustración, una fotografía o la tipografía. «Uso muchos recursos, no me encasillo», apunta. La IA ha llegado para quedarse, desatasca procesos farragosos y repetitivos, y es útil especialmente en proyectos largos. «Hay que conocerla porque bien empleada es una buena herramienta más», considera. «Si a un profesional del arte siempre se le ha juzgado, creo que con la IA y el avance tecnológico, cada vez más», analiza.

Desarrolla su trabajo desde hace tres años en Desmarca Marketing, una agencia en Villarreal con un variado perfil de clientes, que abarca desde comercios pequeños a grandes empresas y en un alto porcentaje son locales o de la zona. Camón pone su trabajo de diseñadora gráfica al servicio de una fórmula en la que entran muchas variables aparejadas a toda marca y su posicionamiento. «Lo primero es analizar el entorno, público y mercado y marcar la diferencia», dice. A partir de ahí, el equipo desarrolla la estrategia completa que incluye campañas en redes sociales, impactos en webs y un largo etcétera de posibilidades, para que funcione y alcanzar los objetivos de cada caso. «Está demostrado que un diseño con una buena estrategia funciona más que uno hecho sin nada más. Puedo maquetar una web muy buena, pero si no aparezco en internet no hago nada», explica. Ahí entran los departamentos de marketing o comunicación.

Dentro de que es un trabajo a medida, ella trata de darle el valor añadido a cada encargo. Para eso se interesa por conocer el negocio y su historia. «No se trata de hacer una plantilla, tiene que tener algo genuino y, aunque sea un detalle mínimo, es suyo y es su esencia», cuenta. También tiene su ventana virtual a su perfil de Linkedin. El trajín del día a día le ha robado tiempo al lápiz, pero está muy presente en su propia esencia como diseñadora. Cualquier día lo retoma, y retoma sus ilustraciones, pero de momento todo esto se lo reserva para su entorno. Sigue siendo la amiga más talentosa de los regalos más talentosos. «Siempre hay una amiga que se casa, un niño que nace...», sonríe.