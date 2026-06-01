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01 JUN 2026|

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Alba Bautista cierra el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica con buenas sensaciones

La utrillense termina en séptimo puesto en mazas, en sexta posición en la rutina de aro y en decimotercer lugar en el All-Around para cerrar una gran participación en el campeonato europeo

Alba Bautista recibiendo el premio el premio 'Smartscoring Shooting Star’ / European Gymnastics
Alba Bautista recibiendo el premio el premio 'Smartscoring Shooting Star’ / European Gymnastics

Jesús Burgos01 06 2026

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Utrillas

Deporte

Alba Bautista finaliza en séptima posición en la final de la rutina de mazas y en sexto lugar en la final de aro del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica, celebrado este pasado fin de semana en Varna (Bulgaria). La gimnasta de Utrillas suma estos resultados al decimotercer puesto en la final del All-Around del sábado para cerrar una gran participación y actuación, tanto individual como en conjunto, en el campeonato continental.

Las jornadas de clasificación del jueves y el viernes dieron paso a las finales del sábado y del domingo donde Bautista tenía un hueco para buscar acceder a las medallas. En la final All-Around cayó en la primera fase y en las finales por aparatos no tuvo opción de subirse al podio. Sin embargo, la gimnasta volvió a poner a Utrillas en el mapa internacional ofreciendo buenas sensaciones de cara a sus próximos compromisos.

La utrillense recibió, además, el premio ‘Smartscoring Shooting Star’, entre abrazos de la mascota de la competición, la cual se convirtió en todo un fenómeno en las redes sociales de la European Gymnastics. Se trata de un galardón que reconoce no solo el talento de los deportistas, también su capacidad de superación e inspirar a nuevas generaciones.

Sexta y séptima con Rosalía y Valeria Castro de fondo

Bautista comenzó de las primeras, pero mostró un gran nivel en las finales de las rutinas de mazas y aro del domingo. La actuación de aro, con la canción ‘Berghain’ de la cantante catalana Rosalía, recibió una puntuación de 28.250 que le colocó en la sexta posición. La clasificación la encabezó Sofiia Ilteriakova, seguida de Alina Harnasko por la mínima diferencia. La italiana Sofia Raffaeli completó el podio.

En la final con las mazas, la utrillense obtuvo 27.150 puntos con un ejercicio muy especial al son de ‘Cuidate’, una canción de la cantante española Valeria Castro, que Alba dedica a su madre. La puntuación colocó a la gimnasta de la delegación española en séptima posición de una clasificación que lideró Siliana Nikolova con 29.750 puntos, superó a Mariia Borisova y Daniela Munitis.

Entre las trece mejores de Europa

Estos resultados se suman al logrado el sábado en la final All-Around. Una competición que este año tenía un formato distinto al de ediciones anteriores. El sistema se basaba en la participación a una primera criba en los ejercicios de pelota y aro donde solo diez gimnastas se clasificarían para competir en una segunda parte de la final que consiste en participar en los ejercicios de cinta y mazas. La lucha por las medallas sería el resultado de la suma de los cuatro ejercicios

Bautista no pasó la primera criba con la suma de los dos ejercicios de pelota y aro con una puntuación total de 54.250. No obstante, el resultado le valió para un satisfactorio decimotercer puesto. La utrillense acaricia estar entre las diez mejores gimnastas de toda Europa.

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