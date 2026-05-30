Alba Bautista se clasifica para dos finales individuales y el All-Around del Campeonato de Europa

La utrillense Alba Bautista ha certificado de forma matemática su clasificación para las finales individuales de las rutinas de aros y mazas y en la final del All-Around del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica, una competición que arrancó este pasado jueves en la ciudad de Varna, en Bulgaria. La gimnasta del equipo nacional absoluto buscará consolidar su posición en la élite europea y pelear por los puestos de arriba en una de las citas más importantes del año para la gimnasia rítmica.

Bautista ha logrado el pase a la final de aros al lograr una puntuación de 28.700 tras una gran actuación técnica. En individual también ha logrado acceder a la final de mazas gracias a una puntuación de 28.550, en cambio no podrá competir en pelota tras quedarse muy lejos de las ocho primeras con 24.800 puntos.

No serán las únicas finales para la de Utrillas. La gimnasta también ha conseguido la clasificación para la final All Around de este sábado y se ha convertido en la principal protagonista de la delegación española.

Tres finales en Bulgaria

Bautista llegaba con la euforia y las buenas sensaciones cosechadas hace pocos días en la Copa del Mundo de Portimao tras obtener la medalla de bronce en mazas. Y ese buen momento lo ha podido plasmar sobre el tapiz. El viejo continente ha visto el gran nivel de la minera que se quedó finalmente a unos pocos puntos del podio, el cual completaron la alemana Darja Varfolomeev, la italiana Sofia Raffaeli y la rusa Sofia Ilteriakova.

Aquello fue el jueves. Sin tiempo para descansar, la utrillense ha tenido otra jornada exigente este viernes con la segunda ronda de clasificación, donde ha terminado metiéndose en el bolsillo otras dos finales.

En la rutina de mazas ha sumado una puntuación de 28.550 que le ha permitido acceder a la final. Además, su buena puntuación combinada le ha permitido quedar en la octava posición y clasificarse también a la final All-Around, donde únicamente entrar las veinte mejores en la suma de las puntuaciones de sus cuatro aparatos. Tres finales para Alba Bautista que evidencian el buen momento de la turolense.

De momento la deportista minera se sitúa sin problemas entre las mejores, pero tendrá que dar un paso más para optar a las medallas este sábado en las finales individuales y conjuntas.

La cara visible de España

Las pelotas, cintas y mazas ya vuelan en el cielo de Varna. El equipo español afronta este fin de semana la 42ª edición del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica, organizado por la European Gymnastics. Se trata de una de las fechas marcadas en rojo en el calendario deportivo. Aquí se reúnen las mejores deportistas del mundo.

La utrillense durante el juramento en la ceremonia de apertura / Real Federación Española de Gimnasia

Y entre las mejores se encuentra la Real Federación Española de Gimnasia, la cual llega con la intención de consolidar su posición en la élite continental y sacar el mejor resultado posible en una cita tan importante. Un evento que contó con un momento muy especial para Alba Bautista, quien fue la encargada de realizar el juramento de deportista durante la ceremonia de apertura del campeonato continental.