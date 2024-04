Alba Bautista: «Debutar en los Juegos Olímpicos será un momento increíble. Solo de ver el pabellón ya me he emocionado»

Quedan cuatro meses para los Juegos Olímpicos, llega la parte clave de la temporada...

Sí, la semana que viene estamos en la Copa del Mundo en Sofía, en Bulgaria. Tengo muchas ganas de demostrar todo lo que estoy trabajando que no es poco. Después tocará ir a Azerbayán, también a la Copa del Mundo. También está antes de los JJOO el europeo y otra Copa del Mundo además de las competiciones a nivel nacional.

Por el momento estás demostrando un gran momento. Lo último hace unos días en Ourense...

Demuestras muchísima exigencia pero vuelves con buenos resultados.

Nada mal... Ahora sí, hablemos de París. Han pasado más de seis meses desde que conseguiste la plaza olímpica. ¿Cómo ha sido el proceso de asimilación?

Hablas de lo físico pero que hay de lo mental y lo emocional. ¿Cómo lo estás gestionando?

¿Y tu entorno? ¿Qué te llega de tus seres queridos?

Tranquilidad. Me piden que disfrute de la experiencia y confíe en mi misma. El estar allí será un premio, en la villa olímpica, con los mejores. Es algo único para disfrutar.

Agosto, París, Juegos Olímpicos. ¿Cómo imaginas ese debut?

Será un momento increíble. Han salido estos días las imágenes del pabellón en el que voy a competir y ya me he emocionado. Imagina cuando esté allí… Me voy a morir (ríe). Tengo muchas ganas.